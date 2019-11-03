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الأنبا دانيال يزور كنيسة يسوع الملك بالمنصورة (صور)

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:16 م
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الأنبا دانيال لطفى
الأنبا دانيال لطفى
ماريان عيد
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زار صاحب النيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية، ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، كنيسة يسوع الملك بالمنصورة، حيث ترأس صاحب النيافة صلاة القداس الإلهي بالكنيسة. 

كان فى استقبال نيافته القمص برنابا منسي راعى الكنيسة، كما شارك نيافته فى صلاة الذبيحة الإلهية الأب بيشوى كامل.

وبعد نهاية صلاة القداس الإلهي، التقى نيافته بشعب الكنيسة والراهبات المصريات.

فى سياق اخر استقبلت كنيسة الأنبا باخوم للأقباط الكاثوليك بفاقوس الأنبا دانيال لطفى مطران الإسماعيلية ومدن القناة وشرق الدلتا، أمس فى زيارته الأولى لها.

ترأس الأنبا دانيال صلوات القداس الالهى مشددا أثناء عظته على ضرورة حضور القداس اليومى لأن سر التناول هو الطعام الموحد الذى يجمع المؤمنين بالمسيح.

ثم استقبل الأنبا دانيال وفدا من الكنيسة القبطية الارثوذكسية بفاقوس على رأسهم القمص يوحنا اسحق مقدمين له التهانى القلبية بمناسبة السيامة الأسقفية، وتبادلوا الحوار معه، وبعد ذلك التقى مع أبناء الرعية.

وطالب الأنبا دانيال رعايا الكنيسة بضرورة حدوث نهضة روحية واجتماعية مركزا على الأركان الأربعة الواردة فى سفر أعمال الرسل 42 وهى التعليم والشركة وكسر الخبز والصلاة.

الأنبا دانيال يزور كنيسة يسوع الملك بالمنصورة (صور)
الأنبا دانيال يزور كنيسة يسوع الملك بالمنصورة (صور)
الأنبا دانيال يزور كنيسة يسوع الملك بالمنصورة (صور)
الأنبا دانيال يزور كنيسة يسوع الملك بالمنصورة (صور)
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