خبير سيارات: مصر لديها 5 مليون مركبة مرخصة فقط والشبكة تستوعب 30 مليون (فيديو)

قال محمد شتا، خبير السيارات، إن هناك تحرك مميز من الدولة في تطوير منظومة النقل من خلال الشراكة مع الشركات العالمية، حيث تتوجه الدولة بقوة نحو التصنيع بدلا من التجميع فقط.





وأشار "شتا"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة النيل للأخبار، اليوم الأحد، إلى أن إقدام الحكومة على تصنيع السيارات في مصر يحد من سياسة الاحتكار لدى بعض الموزعين، موضحا أن متوسط عدد العمالة في قطاع تصنيع السيارات في مصر يتراوح ما بين من 200 إلى 500 ألف عامل.



