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خبير سيارات: مصر لديها 5 مليون مركبة مرخصة فقط والشبكة تستوعب 30 مليون (فيديو)

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:41 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال محمد شتا، خبير السيارات، إن هناك تحرك مميز من الدولة في تطوير منظومة النقل من خلال الشراكة مع الشركات العالمية، حيث تتوجه الدولة بقوة نحو التصنيع بدلا من التجميع فقط.

وأشار "شتا"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة النيل للأخبار، اليوم الأحد، إلى أن إقدام الحكومة على تصنيع السيارات في مصر يحد من سياسة الاحتكار لدى بعض الموزعين، موضحا أن متوسط عدد العمالة في قطاع تصنيع السيارات في مصر يتراوح ما بين من 200 إلى 500 ألف عامل.

وأوضح أنه وفقا لتعداد السكان فأن يجب أن يكون عدد المركبات لا يقل عن 30 مليون مركبة على الطرق المصرية، ومصر لديها شبكة طرق تكفي لذلك، كاشفا أن مصر بها 5 مليون مركبة مرخصة فقط.
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