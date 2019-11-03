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البرلمان يوافق على قانون الكيانات الإرهابية في مجموعه ويحيله لمجلس الدولة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:13 م
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بوابة الفجر
إسلام شعراوي
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وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، في مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة.

ويصوت مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، على 4 مشروعات قوانين بصفة نهائية.

وتضم قائمة القوانين على النحو التالي: "مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، بالإضافة مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا".

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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب قانون الكيانات الإرهابية البرلمان أخبار البرلمان

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