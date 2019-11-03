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دعوى أمام "الإداري" لإلغاء بيع أراضي الدولة بالأمر المباشر

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:03 م
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بوابة الفجر
هدير حمزة
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أقام صالح السقا المحامي، دعوى أمام الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، حملت الرقم ٤٨٩٠لسنه 74 ضد وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظ البحيرة ورئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، وذلك لإلغاء القرار رقم 125 لسنة 2019 والخاص بالتصرف في الأراضي لمستثمرين عن طريق التخصيص المباشر للشركات بموجب القرار رقم 125 لسنة 2019.

وأوضح السقا، خلال الدعوى أنه عقب صدور القرار الخاص بالتصرف في الأراضي للمستثمرين عن طريق التخصيص المباشر للشركات قام جهاز مدينة النوبارية بنشر الإعلان الخاص بالبيع المباشر في شهر يوليو لسنة 2019م رغم صدور القرار في شهر مارس لسنة 2019، ولم يعلن الجهاز للكافة تفاصيل الإعلان الخاص بالبيع المباشر حيث تعمد إخفاء الاعلان بالقرار رقم 125.

وأضافت الدعوى أن هذا الأمر نتج عنه قيام جهاز مدينة النوبارية الجديدة بمنح بعض رجال الأعمال والمستثمرين قطع أراضي بالأمر المباشر، مما يؤكد عدم الحيادية والنزاهة.

وطالب مقيم الدعوى بصفة مستعجلة بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ القرار الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس مدينة النوبارية بموجب القرار بالبيع المباشر لعدد 4 قطع.

كما طالب في الموضوع: بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 125 لسنة 2019م والصادر من رئيس هيئة المجتمعات العمرانية والمؤرخ في 2019/3/5 في تضمنه من عدم المساواة بين جميع المتقدمين من المستثمرين وتفضيل بعض المستثمرين على غيرهم دون وجه حاق وهو ما يترتب عنه بطبيعة الحال إهدار المال العام.

وطالب أيضًا بالغاء القرار الصادر من رئيس الهيئة ورئيس جهاز المدينة بالبيع بالأمر المباشر على القطع: القطعة رقم 5 بمساحة 11000متر، القطعة رقم 12 بمساحة 1000 متر، القطعة رقم 3 بمساحة 1390 متر، القطعة رقم 2 بمساحة 5500 متر.
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