حزب الله: يجب على الحكومة اللبنانية المقبلة أن تستجيب للمتظاهرين

قالت جماعة حزب الله اللبنانية القوية، إنه يتعين على الحكومة الجديدة أن تستمع إلى المطالب التي أشعلت الاحتجاجات ضد حكام البلاد ودفعت سعد الحريري إلى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء هذا الأسبوع.



كما أدت الاحتجاجات غير المسبوقة التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد والتي اندلعت في 17 تشرين الأول (أكتوبر) إلى اضطراب سياسي في لبنان وهو يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.



وأعيد فتح المصارف اللبنانية للمرة الأولى منذ أسبوعين يوم الجمعة، مع انتظار عشرات الأشخاص في بعض الفروع.



كما قال مصرفيون إن العملاء واجهوا قيودا جديدة على التحويلات في الخارج والسحوبات من حسابات الدولار الأمريكي، رغم عدم وجود ضوابط رسمية على رأس المال.



وقال ثلاثة متعاملين إن الليرة اللبنانية تعززت مقابل الدولار في سوق مواز ظهر في الأشهر الأخيرة.



كما استقال الحريري حليف الغرب بعد أن قال إنه فشل في حل الأزمة التي أطلقتها الاحتجاجات ضد نخبة حاكمة متهمة بالفساد المستشري وتوجيه لبنان نحو الانهيار الاقتصادي.



وقد عارض حزب الله المدعوم من إيران، وهو خصم سياسي للحريري، قراره، قائلًا إنه سيضيّع الوقت اللازم لسن الإصلاحات اللازمة بشكل عاجل لسد الثغرات في تمويل الدولة.



وقال زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله في خطاب متلفز "يجب تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن، ويجب على الحكومة الجديدة أن تستمع إلى مطالب الناس الذين خرجوا إلى الشوارع".



وقال "يجب أن يكون هناك عمل جاد لأن الوقت ضيق وكذلك صبر الناس"، مضيفًا أن هدف الحكومة يجب أن يكون استعادة الثقة.



وبعد تحذير الأسبوع الماضي من فراغ السلطة الذي قد يؤدي إلى الفوضى وحتى الحرب الأهلية، قال نصر الله إن "صبر ووعي" اللبنانيين قد تجنبوا مثل هذه السيناريوهات.



وهاجم أنصار حزب الله وحليفه الشيعي آمال ودمروا معسكرًا للاحتجاج في وسط بيروت، بعد أيام من إعلان نصر الله أن خصوم أجانب كانوا يستغلون الاحتجاجات.



كما لم يحدد الرئيس ميشال عون، الحليف السياسي لحزب الله، بعد موعد بدء المشاورات مع النواب لاختيار رئيس وزراء جديد، تستمر حكومة الحريري بصفة مؤقتة في هذه الأثناء.



وقد أشار عون، وهو مسيحي ماروني، إلى دعمه لحكومة جديدة من التكنوقراطيين في خطاب ألقاه، مما يلبي مطالب أخرى من المحتجين.



وقال نديم حوري، المدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي، إن خطاب نصر الله كان أقل اتهامًا من الخطاب الأخير وأشار إلى إبطال مفعوله.



وإذا أخذناها مع خطاب عون، فقد بدا أنها تشير إلى تغيير المسار من جانب حزب الله وحليفه المسيحي.



وقال "هناك اتجاه يقول أننا سنقدم أنفسنا على أنها الاستماع إلى المطالب الشعبية".



وأضاف"هل سيدعمون حقًا ما يقولون - حكومة يمكنها أن تعمل بمصداقية في الشارع؟"



كما تعرض الاقتصاد اللبناني لسنوات من الاضطرابات الإقليمية وتباطؤ تدفقات رأس المال إلى البلاد التي وضعت احتياطياتها من العملات الأجنبية تحت الضغط.



وأخبرت البنوك العملاء أنهم لا يستطيعون تحويل الأموال إلى الخارج إلا في ظروف معينة مثل سداد القروض أو التعليم أو الصحة أو دعم الأسرة أو الالتزامات التجارية.



وقال شهود عيان من رويترز إنه بعد ساعة من فتح الأبواب، كان العشرات من الناس ينتظرون في بعض البنوك في بيروت ومدن أخرى.



وفي البعض الآخر، كان عدد أقل من الناس ينتظرون.



ولقد وعد البنك المركزي بعدم فرض ضوابط على رأس المال عندما تعيد فتح البنوك، وهي إجراءات قد تعيق تدفقات العملة والاستثمارات التي يحتاجها لبنان بشدة.



ولدى سؤاله عن الخطوات التي تتخذها البنوك، قال سالم صفير، رئيس جمعية المصارف في لبنان: "لن أسميها قيودًا، بل الجهود التي تبذلها البنوك لاستيعاب جميع العملاء، بالنظر إلى الضغط الناتج عن الإغلاق لمدة أسبوعين. "



وقال لرويترز "نحن مستعدون لضبط أي إجراء يتم اتخاذه بمجرد عودة الوضع في البلاد إلى طبيعته".

