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"خنقوه ورموا جثته".. كشف ملابسات مقتل سائق توكتوك بأبو النمرس

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:02 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في كشف ملابسات العثور على جثة سائق توك توك ملقاة بنطاق مركز أبو النمرس، جنوب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للمقدم إكرامي البطران رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أبو النمرس، مفاده بالعثور على جثة سائق توك توك ملقاة بنطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم عماد رشدي وكيل فرقة جنوب الجيزة، والرائد مصطفي عثمان معاون مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لسائق توك توك مصاب بخنق حول رقبته وكدمات بجسده، وبسؤال شهود العيان وتتبع خط سير هروب الجناه، وسؤال التجار المعروف عنهم شراء التكاتك المسروقة.

وتوصلت تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى أن تشكيل عصابي مكون من 3 رجال وسيدتين وراء ارتكاب الجريمة، كما تم التوصل إلى أنهم متخصص في سرقة التكاتك بالإكراه بقطاع الجنوب.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة ضبط المتهمين بارتكاب الجريمة وبإعداد عدة أكمنة لضبطهم تمكنت القوات من القبض عليهم وإقتيادهم إلى ديوان المركز، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبيعهم التوك توك بـ 7 آلاف جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.


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