"البرلمان" يفوض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد بحث 40 طلب مناقشة عامة

فوض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاحد، هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 40 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب.



وجاءت طلبات المناقشة كالتالي: طلب النائب فتحي قنديل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من الأحوزة العمرانية في القرى والمدن، والنائب عفيفي كامل عفيفي وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن نقص الأدوية والأجهزة الطبية بالمستشفيات وبعض الوحدات الصحية بمحافظة الاسكندرية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تعيين خريجي كليات التربية والآداب الحاصلين على دبلوم تربية بالمدارس لسد العجز في أعداد المدرسين.



وطلب النائب محمود عبد السلام الضبع وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بزراعة القطن وتطوير مصانع الغزل والنسيج وزيادة خطوط الانتاج بها والحفاظ على أصولها والعمالة بها، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بمكونات منظومة التعليم من منشآت تعليمية ومعلمين.



وتضم قائمة الطلبات، طلب النائب فتحي قنديل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن عزوف الفلاحين عن تربية المواشي بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، ومناقشة طلب النائب عفيفي كامل عفيفي وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين، وعن عدم وجود أنشطة رياضية وفنية وثقافية بالمدارس، ومناقشة طلب النائب محمود عبد السلام الضبع وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء كباري علوية أو أنفاق عند مزلقانات السكك الحديدية لتخفيف الازدحام المروري بمحافظة قنا.



وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تدني الخدمة الصحية بالمستشفيات على مستوى الجمهورية وخاصة بمحافظة قنا، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بالمنشآت الرياضية بمحافظة قنا وتطويرها، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن غلق مستشفى الرمد بمحافظة قنا.



وكذلك طلب النائب حسام العمدة وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار الجريمة بين الأطفال والشباب في ظل غياب التوعية المدرسية وما أصاب المجتمع من خلل، ومناقشة طلب النائب ثروت سويلم وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير السكك الحديدية من محطات ومزلقانات، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إعادة بناء مستشفى أبو حماد العام، ومناقشة طلب النائب طارق فاروق متولي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة لدعم الصناعة المصرية.



ومناقشة طلب النائب سلامة الرقيعي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خفض الدين العام المحلي والخارجي والحد من الاقتراض، ومناقشة طلب النائب ضياء الدين داود وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع المعاناة عن أصحاب المعاشات وصرف العلاوات الخمس الصادر بها أحكام قضائية، ومناقشة طلب النائب تامر عبد القادر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار فواتير كهرباء الآبار في الوادي الجديد والتي يعجز الفلاحين عن سدادها مما أدى إلى بوار آلاف الأفدنة، وكذلك فواتير الاستهلاك المنزلي.



وطلب النائب فتحي قنديل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة في المحليات والصحة والتربية والتعليم وكافة المصالح الحكومية، ومناقشة طلب النائب سلامة الرقيعي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن العاملين بنظام اليومية بمحافظة شمال سيناء، ومناقشة طلب النائب أحمد علي إبراهيم وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من المخططات العمرانية بالعديد من المحافظات، ومناقشة طلب النائب أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مصير الأموال المحصلة في قانون التأمين الصحي الشامل الاجتماعي تحت بند "مصادر أخرى".



بالإضافة إلى طلب النائب أحمد علي إبراهيم وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع العاملين بالجهاز الإداري للدولة على الصناديق الخاصة وليس لهم درجات مالية دائمة، ومناقشة طلب النائب أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسرب الأطباء من وزارة الصحة مما أدى إلى نقص حاد في التخصصات المختلفة لأطباء وزارة الصحة، ومناقشة طلب النائب أحمد علي إبراهيم وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين مناخ الاستثمار للشباب ومنحهم فرص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



وطلب النائب أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومناقشة طلب النائب سلامة الرقيعي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن محور تنمية قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها، ومناقشة طلب النائب أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع معدلات الزيادة السكانية، ومناقشة طلب النائب طارق فاروق متولي وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تحسين جودة الهواء والقضاء على أسباب تلوثه.



وطلب النائب فتحي قنديل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن عدم صرف معاشات تكافل وكرامة وايقاف الفيزا كارد الخاصة بهم لحين إعادة الكشف الطبي، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن عدم السماح بالارتفاعات في بعض المدن والمراكز على خلاف البعض الأخر، ومناقشة طلب النائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن عدم انخفاض الأسعار رغم انخفاض سعر الصرف الأجنبي، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن التواصل مع الشباب ودعم مراكز الشباب، ومناقشة طلب النائب علاء عابد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الاستغلال الأمثل لثرواتنا من البترول والغاز ومردود ذلك على المواطن المصري.



كما تضم قائمة الطلبات، طلب النائب علاء عابد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة الفقر المائي، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على مكانة القطن المصري، وطلب النائب سلامة الرقيعي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إجراءات تثبيت المتعاقدين على الصناديق الخاصة على درجات ثابتة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن فتح آفاق رحبة للصناعة والتعدين في شبه جزيرة سيناء.