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"عبدالعال" يعنف النواب: سأعمل بنظام البرلمانات في الخارج

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:11 م
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بوابة الفجر
إسلام شعراوي
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تسببت ظاهرة تغيب عدد كبير من النواب البرلمان عن حضور الجلسات العامة حفيظة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد قائلا: "سأعمل بنظام البرلمانات في الخارج بأن يتم التوقيع قبل الجلسة وعند الانصراف منها".

وأعرب رئيس البرلمان عن غضبه من قيام بعض النواب بتوقيع حضور الجلسة والانصراف عن استكمال أعمالها، وتابع: "الانتخابات جاية ولازم الكل يكون حاضر علشان الدوائر تشوف حضوركم".

ويصوت مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على 4 مشروعات قوانين بصفة نهائية.

وتضم قائمة القوانين على النحو التالي: "مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، بالإضافة مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا".
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