"عبدالعال" يعنف النواب: سأعمل بنظام البرلمانات في الخارج

تسببت ظاهرة تغيب عدد كبير من النواب البرلمان عن حضور الجلسات العامة حفيظة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد قائلا: "سأعمل بنظام البرلمانات في الخارج بأن يتم التوقيع قبل الجلسة وعند الانصراف منها".





وأعرب رئيس البرلمان عن غضبه من قيام بعض النواب بتوقيع حضور الجلسة والانصراف عن استكمال أعمالها، وتابع: "الانتخابات جاية ولازم الكل يكون حاضر علشان الدوائر تشوف حضوركم".





ويصوت مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على 4 مشروعات قوانين بصفة نهائية.



