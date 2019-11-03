ننشر نتائج آخر الحملات الأمنية بكل من الحمامات وسوسة..

في إطار التصدي للجريمة بكافة أنواعها وسعيا للحفاظ على الأمن العام والسكينة العامة، نظمت منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة يوم 02 نوفمبر 2019، حملة أمنية أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:





- إلقاء القبض على 17 شخصا مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.





- حجز 06 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.





- تحرير 05 مخالفات مرورية.





- تحرير 04 محاضر عدلية و03 محاضر جبائية.









كما قامت بذات اليوم وحدات منطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية بحملة أمنية أسفرت عن:





- إلقاء القبض على 07 أشخاص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.





- حجز 02 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.





- تحرير 10 مخالفات مرورية.





- تحرير 03 محاضر عدلية.









ونظّمت منطقة الأمن الوطني بالحمامات حملة أمنية حقّقت من خلالها النتائج التالية:





- إلقاء القبض على 10 أشخاص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.





- حجز سيارة محل تفتيش.





- حجز 05 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.





- تحرير 12 مخالفة مرورية.





- تحرير 11 محضر مروري.