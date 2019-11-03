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ننشر نتائج آخر الحملات الأمنية بكل من الحمامات وسوسة..
الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:07 م
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مروى الجلاصي
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في إطار التصدي للجريمة بكافة أنواعها وسعيا للحفاظ على الأمن العام والسكينة العامة، نظمت منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة يوم 02 نوفمبر 2019، حملة أمنية أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:
- إلقاء القبض على 17 شخصا مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.
- حجز 06 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.
- تحرير 05 مخالفات مرورية.
- تحرير 04 محاضر عدلية و03 محاضر جبائية.
كما قامت بذات اليوم وحدات منطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية بحملة أمنية أسفرت عن:
- إلقاء القبض على 07 أشخاص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.
- حجز 02 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.
- تحرير 10 مخالفات مرورية.
- تحرير 03 محاضر عدلية.
ونظّمت منطقة الأمن الوطني بالحمامات حملة أمنية حقّقت من خلالها النتائج التالية:
- إلقاء القبض على 10 أشخاص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.
- حجز سيارة محل تفتيش.
- حجز 05 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.
- تحرير 12 مخالفة مرورية.
- تحرير 11 محضر مروري.
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