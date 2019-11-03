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حجز ما يقارب الـ300 لتر من الزيت المدعم بالعاصمة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:58 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم 02 نوفمبر 2019 عن تحقيق النتائج التالية:

أهم عمليّات الحجز:

- حجز 6548 علية سجائر مختلفة و1150 كلغ من السكر المدعم و300 كلغ من السميد المدعم و288 لتر من الزيت المدعم بجهة تونس العاصمة.

- حجز 15900 بيضة و650 كلغ من السكر المدعم و168 لتر من الزيت المدعم و650 كلغ من الفرينة المدعمة بولاية قفصة. 

في مجال الأمن العــــام:

- تحرير 16 محضرا عدليّا.

- إلقاء القبض على 03 أشخاص مُفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.

- حجز 06 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.

- القيام بـ 67 إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.

في المجال الصحي:

- تحرير 103 محضر إقتصادي.

- تحرير 148 مخالفة صحية.
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