حجز ما يقارب الـ300 لتر من الزيت المدعم بالعاصمة

أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم 02 نوفمبر 2019 عن تحقيق النتائج التالية:





أهم عمليّات الحجز:

- حجز 6548 علية سجائر مختلفة و1150 كلغ من السكر المدعم و300 كلغ من السميد المدعم و288 لتر من الزيت المدعم بجهة تونس العاصمة.

- حجز 15900 بيضة و650 كلغ من السكر المدعم و168 لتر من الزيت المدعم و650 كلغ من الفرينة المدعمة بولاية قفصة.





في مجال الأمن العــــام:





- تحرير 16 محضرا عدليّا.





- إلقاء القبض على 03 أشخاص مُفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.





- حجز 06 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.





- القيام بـ 67 إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.





في المجال الصحي:





- تحرير 103 محضر إقتصادي.





- تحرير 148 مخالفة صحية.