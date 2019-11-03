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بديل "بروتون" في 2024.. كل ما تريد معرفته عن الصاروخ أنجارا متعدد المهام

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:03 م
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بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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بعد إعلان موسكو، استبدال الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية "بروتون" بالكامل بصاروخ "أنجارا" الصديق للبيئة خلال 5 سنوات، فهناك مراحل لانطلاق صواريخ أنجارا متعدد المهام.

صواريخ أنجارا 
تعتبر صواريخ أنجارا الروسية المسماة باسم نهر أنجارا، هي عائلة صاروخ حامل تقوم ببنائها حاليا مؤسسة طيران الفضاء GKNPZ Chrunitschew.

ومن المقرر، بناء عائلة صواريخ أنجارا من وحدات متماثلة كمثيلاتها الأمريكية دلتا 4 وأطلس 5، بحيث تكوّن مجموعة من الصواريخ ذات قدرات مختلفة.

الانطلاق
وحول انطلاق صواريخ أنجارا، فقد كان مخططًا أن يكون أول إقلاع للصاروخ أنجارا في عام 2011م، ولكن تأجل الإقلاع لأسباب مالية مبدئيًا إلى عام 2012م، ثم إلى عام 2013م.

وفي 9 يوليو 2014م، أجري بنجاح إطلاق تجريبي للصاروخ من قاعدة بليستيسك الفضائية شمال غرب روسيا

الاستخدام
وتقوم شركة أمريكية روسية إنترناسيونال لونش سرفيسيس بتسويق تلك الصواريخ للاستخدامات المدنية ونقل الأقمار الصناعية، إلى مدارات حول الأرض، كما تقوم تلك الشركة أيضًا بتسويق صاروخ بروتون الروسي.

استبداله
ومن المقرر، أن تستغل أنجارا-أ5 بدلًا من صاروخ بروتون، كما من المرغوب فيه أن تتيح للجيش الروسي فرصة لإطلاق الصواريخ بدون الاعتماد على قاعدة بايكونور في كازاخستان حيث يمكنها الإقلاع بالحمولة العسكرية الثقيلة الممثلة في القمر الصناعي بليسيزك.

وكانت موسكو أعلنت أنه سيتم استبدال الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية "بروتون" بالكامل بصاروخ "أنجارا" الصديق للبيئة خلال 5 سنوات.

وذكر المكتب الصحفي لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "نوفوستي"، أن البدء في إنتاج نماذج من الصاروخ متعدد المهام من طراز "أنجارا" يمثل أولوية، وأنه في عام 2024م، سيحل هذا الصاروخ الحامل محل صاروخ "بروتون" بالكامل.

وأضافت وكالة الفضاء الروسية أنه يجري حاليًا استئناف اختبارات التحليق لهذا الصاروخ الواعد، موضحة أن المدير العام للوكالة ديمتري روجوزين يخطط لزيارة قاعدة الإطلاق الفضائية "فوستوشني" في 5 نوفمبر الجاري لتفقدها، كما سيزور منطقة أومسك يومي 6 و 7 نوفمبر لتفقد الاستعدادات لإنتاج صاروخ "أنجارا".

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صواريخ أنجارا الروسية صاروخ بروتون بروتون الصاروخ أنجارا

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