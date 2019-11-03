Advertisements
Advertisements
Advertisements

"البغدادي وبن لادن".. كيف تأثر قادة التنظيمات الإرهابية بفكر "الإخوان"؟

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:51 م
Advertisements
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements
انكشفت حقائق كثيرة، حول أفكار جماعة الإخوان الإرهابية، التي كانت جسرًا عبرت عليه، كل التنظيمات المتطرفة، وخرجت من رحمه، قادتها؛ أمثال أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الذي قتل مؤخرًا، وأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، وكذلك جبهة النصرة وزعيمها.

الإخوان جسر للإرهابيين
تعتبر جماعة الإخوان الإرهابية -التي أسسها حسن البنا- واحدة من أقدم التنظيمات الإرهابية في مصر وأكبرها، كما أن لها تأثيرًا على الحركات الإسلامية في العالم، وذلك بما تتميز به من ربط عملها السياسي بالعمل الإسلامي الخيري.

وبعدما، أعلن البنا عن الجماعة في عام 1928، افتتحت لها أفرع في جميع أنحاء الدولة المصرية، وأصبحت ملهمة لكل جماعات العنف والتطرف والإرهاب التي نشأت بعدها، بل كانت بمثابة جسر عبرت عليه كل الجماعات الإرهابية.

جماعات خرجت من رحم الإخوان
ومن الملاحظ أن جميع الإرهابيين، الذين قاموا بعمليات مسلحة، وأعلنوا انتماءهم لتنظيم ما يُسمى أنصار بيت المقدس أو "داعش مصر" كانوا من الإخوان المسلمين، ولعل التسجيلات المرئية التي سجلها هؤلاء قبل إقدامهم على تنفيذ العملية تؤكد هذه العلاقة التي اعترفوا بها.

تنظيم القاعدة
وخرجت كل الجماعات المتطرفة من رحم الإخوان المسلمين، حيث خرج منها، تنظيم الجهاد والقاعدة وزعيمه أسامة بن لادن.

وفي ثمانينيات القرن الماضي، قام تنظيم الإخوان بتأسيس تنظيم "قاعدة الجهاد" المعروف إعلاميًا بتنظيم القاعدة وذلك في مدينة بيشاور البكستانية المتاخمة للحدود الأفغانية، الذي انبثق منه تنظيم داعش الذي يتبعه تنظيم أنصار بيت المقدس، وبعد إزاحة الإخوان في ثورة 30 يونيو 2013 وفض الاعتصام المسلح في ميداني رابعة والنهضة أسس لواء الثورة ولواء حسم الإرهابيين، ما يعني أن كل التنظيمات تابعة للإخوان.

داعش
كما أن تنظيم ما يُسمى بالدولة الإسلامية "داعش" وزعيمه أبو بكر البغدادي، فالأفكار المتطرفة والإرهابية، التي تربوا عليها، كان نتاجها العنف.

وبعد مقتل أبو بكر البغدادي أمير تنظيم داعش الإرهابي، تداولت تساؤلات كثيرة حول علاقته بجماعة الإخوان الإرهابية، حيث كان هناك اعتراف من يوسف القرضاوي، بأن البغدادي زعيم تنظيم داعش، كان ينتمى في بداياته لجماعة الإخوان، إلا أنه بعدها انفصل عن الجماعة وبدأ في تشكيل تنظيمه الإرهابي الذي تطور فيما بعد ليصبح اسمه "داعش".

وبما أن هناك علاقة سابقة بين زعيم تنظيم داعش وجماعة الإخوان الإرهابية، بدأت بعض قيادات وحلفاء الإخوان تشكك في طريقة قتله، والبعض الآخر حاول إبعاد الاتهامات الموجهة للرئيس التركي بالتعاون مع تنظيم داعش.

جبهة النصرة
كما أن هناك تنسيق مشترك بين جماعة الإخوان الإرهابية وجبهة النصرة، حيث اعترف أبي محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة، بأنهم يتبنون نفس أفكار الإخوان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فكر الاخوان جماعة الاخوان اسامة بن لادن اخر الاخبار اخبار مصر ابو بكر البغدادي

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

منذ أقل من ساعتين

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

منذ يومين

عاجل.. الطبيب الألماني يصدم الأهلي في إصابة "مدافعه الغائب"

منذ أقل من ساعتين

اعرف الآن موعد اجازة المولد النبوي 2019 في القطاعين الحكومي والخاص

منذ حوالي 14 ساعة

"تريزيجيه" يسجل .. ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد أستون فيلا 2-1 في الدوري الإنجليزي (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن إجازة المولد النبوي

منذ 40 دقيقة

أسما شريف منير تبكي على الهواء: 'طلعوا صور لأبويا'

منذ حوالي 3 ساعات

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل بعد حبسها 3 سنوات.. سمية الخشاب: "هاخد حقي من أحمد سعد"

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يعلن مفاجأة بشأن طلب السيسي الأخير من البرلمان

منذ حوالي 13 ساعة

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجآت صادمة في واقعة عميد وطالبة جامعة طنطا

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. تصرف غريب من ميسي بعد السقوط أمام ليفانتي

منذ حوالي 14 ساعة

فيديو فضيحة من داخل قمرة قيادة طائرة روسية

منذ ساعة الا ربع
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:02 م

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

10:40 م

عاجل.. الطبيب الألماني يصدم الأهلي في إصابة "مدافعه الغائب"

11:37 ص

عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

11:26 ص

أسما شريف منير تبكي على الهواء: 'طلعوا صور لأبويا'

10:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status