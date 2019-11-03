Advertisements
Advertisements
Advertisements

كورة اون لاين HD مشاهدة مباراة بيراميدز ويانج افريكانز جودة عالية بدون تقطيع Ostora Live يلا شوت بيراميدز رابط سريع CpOa

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:48 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
في قمة أفريقية صعبة نقدم لكم بث مباشر مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز بدون تقطيع حيث ستكون مشاهدة مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز الان متوفرة والتي ستقام مساء اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019 الجاري ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 32 مكرر من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم وسيكون موعد مباراة بيراميدز اليوم في الأفريقية في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر الرابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة مشاهدة مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز بث مباشر اليوم اون لاين .

مشاهدة مباراة بيراميدز ويانج افريكانز
وتستعد جماهير نادي بيراميزا من أجل مشاهدة مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز مباشر اليوم عبر يوتيوب بجودة اتش دي في الكونفدرالية الأفريقية حيث يدخل فريق بيراميدز مواجهة اليوم تحت قيادة المدير الفني الفرنسي سيباستيان ديسابر بهدف العودة إلى القاهرة بالفوز أو التعادل على أقل تقدير لتسهيل مهمته في مباراة العودة مشاهدة مباراة بيراميدز اليوم بالبطولة الأفريقية ويعتمد مدرب فريق بيراميدز على جون أنطوي وأحمد علي و ايريك تراورى في قيادة هجوم الفريق بالمباراة في ظل وجود بينافينتي وأحمد حمودي في الوسط بث مباشر مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز لحظة بلحظة اليوم .

وعبر شاشة موقعنا اتش دي كورة نقدم لكم مشاهدة مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز يلا شوت اليوم بجودة اتش دي عالية حيث يخوض فريق يانج أفريكانز التنزاني المباراة وإلى جواره عاملي الأرض والجمهور حيث تقام المباراة على ملعبه في تنزانيا مشاهدة مباراة بيراميدز اليوم ويرفع الفريق شعار لا بديل عن الفوز من أجل تسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة والتي ستكون خارج ملعبه لذلك يبحث عن الفوز في مباراة اليوم وتسجيل أكبر عدد من الأهداف أمام الفريق المصري بث مباشر مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز يوتيوب اليوم بدون تقطيع .

بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز اليوم في بطولة الكونفدرالية الأفريقية وتعد مواجهة اليوم هي الأولى في تاريخ لقاءات الفريقين حيث لم يلتقيا من قبل في أي مناسبة سواءً كانت رسمية أو ودية ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم يوم 3 نوفمبر المقبل على ملعب استاد الدفاع الجوي في القاهرة وستكون مباراة اليوم منقولة عبر قناة بي إن سبورت الرياضية القطرية الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة كما ستكون مذاعة عبر شاشة موقعنا التالية بجودة عالية فتابعونا ..

Advertisements

أخبار تهمك

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ حوالي 16 ساعة

"تريزيجيه" يسجل .. ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد أستون فيلا 2-1 في الدوري الإنجليزي (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. تصرف غريب من ميسي بعد السقوط أمام ليفانتي

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن إجازة المولد النبوي

منذ 40 دقيقة

عاجل بعد حبسها 3 سنوات.. سمية الخشاب: "هاخد حقي من أحمد سعد"

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يعلن مفاجأة بشأن طلب السيسي الأخير من البرلمان

منذ حوالي 13 ساعة

أسما شريف منير تبكي على الهواء: 'طلعوا صور لأبويا'

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

منذ أقل من ساعتين

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الطبيب الألماني يصدم الأهلي في إصابة "مدافعه الغائب"

منذ أقل من ساعتين

فيديو فضيحة من داخل قمرة قيادة طائرة روسية

منذ ساعة الا ربع

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

منذ يومين

مفاجآت صادمة في واقعة عميد وطالبة جامعة طنطا

منذ حوالي 14 ساعة

اعرف الآن موعد اجازة المولد النبوي 2019 في القطاعين الحكومي والخاص

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:02 م

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

10:40 م

عاجل.. الطبيب الألماني يصدم الأهلي في إصابة "مدافعه الغائب"

11:37 ص

عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

11:26 ص

أسما شريف منير تبكي على الهواء: 'طلعوا صور لأبويا'

10:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status