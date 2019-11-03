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مهرجان الموسيقى العربية.. محمد الحلو يحيي حفلا على المسرح الكبير غدًا

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:46 م
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محمد الحلو
محمد الحلو
محمود حنفي
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 تتواصل ليالى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 28 حيث يحيى النجم محمد الحلو، حفلاً فى الثامنة مساء الإثنين 4 نوفمبر، على المسرح الكبير، بمصاحبة فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي ويسبقة فقرة موسيقية لعازف الكمان اللبنانى جهاد عقل وفاصلاً غنائياً لكل من ايات فاروق والمغربي فؤاد زبادي.


وفى نفس التوقيت على مسرح معهد الموسيقى العربية يقدم عازف القانون العراقى فرات قدورى فاصلاً موسيقيا، يعقبه المطرب ابراهيم فاروق وفرقته انغام الشرق بمجموعة مختارة من اهم واشهر اعمال الطرب العربى.  


وتستمر مناقشات المؤتمر العلمى المصاحب على المسرح الصغير وتبدأ فى العاشرة صباحاً حيث يتم تناول محور أثر الحراك المجتمعي علي ابداع المرأة في الموسيقى العربية بحضور الدكتور محمد الغوانمة (الاردن) مقرراً، الدكتور هشام شرف (العراق)، الدكتور محمد انيس الحمادي (تونس)، الدكتورة احلام اكبر بن الشيخ محمد صالح (الكويت)، الدكتور حبيب ظاهر العباس (العراق) والدكتورة داليا حسين فهمي (مصر)، وتبدأ الجلسة الثانية فى الثانية عشر والنصف ظهراً بحضور الدكتور عمرو ناجي (مصر) مقرراً، الدكتورة منيجة عباس كامل (الكويت)  الدكتور ماجد احمد سرور (مصر)، الدكتور محمد واصف (الاردن)، الدكتورة زينب العربي (مصر)، الدكتورة منال العفيفي (مصر).


 كما تختتم تصفيات المسابقة المصاحبة تمهيدأ لاعلان الفائزين الذين من المنتظر مشاركتهم بفقرات خلال حفل الختام على المسرح الكبير.
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