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بلاغ يتهم جمال عيد بالإساءة للدولة المصرية والاستقواء بالخارج

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:47 م
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بوابة الفجر
هدير حمزة
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تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 2698 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه الناشط الحقوقي جمال عيد بنشر أخبار كاذبة والاستقواء بالخارج للتدخل في الشأن الداخلي المصري والاساءة لمؤسسات الدولة. 

ونص محمود في البلاغ المقدم منه ضد جمال عيد، أنه دأب في الفترة الاخيرة على إرسال تقارير مغلوطة للمنظمات الأجنبية تضمنت معلومات كاذبة جملة وتفصيلا عن الأوضاع الداخلية لمصر واتهام مؤسسات الدولة المصرية باتهامات كاذبة والادعاء بتعرضه لتهديدات واستهدافه من وزارة الداخلية وتحريضه تلك الجهات للتدخل في الشأن الداخلي المصري، مضيفا أن جمال عيد يتلقى تمويلات مالية مشبوهه بصفة دورية ومنتظمة من جهات خارجية معادية للدولة المصرية لتعمده نشر تلك التقارير للإساءة لمركز مصر الإقليمي والدولي وذلك تنفيذا لتعليمات يتلقاها من جهات خارجية تعمل على نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد وإسقاط مؤسسات الدولة المصرية من خلال مخططات خارجية لتهديد أمن مصر القومي والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، مشيرا الى ان جمال عيد المعروف بعدائه الشديد لمؤسسات الدولة المصرية يعمل على إثارة الفوضى وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين من خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر والتقارير الكاذبة التى يرسلها دوريا مقابل الاموال التى يتلقاها للاساءة لمركز مصر فى تلك المرحلة الفارقة التى تمر بها البلاد من مخططات خارجية تعمل على اسقاط مصر ومنع مؤسساتها من ممارسة اعمالها الدستورية والتشريعية، واكد محمود ان ما يرتكبه جمال عيد يعد مؤثما بموجب المواد 302، 305، 308 من قانون العقوبات المصري. 

وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط واحضار للمقدم ضده البلاغ جمال عيد لارتكابه الجرائم المنوه عنها بالبلاغ، ووضع اسم جمال عيد على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه في الاتهامات الموجهه إليه بالبلاغ، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
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