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حبس صاحبي ورشتين لحيازتهما 3 كيلو مشغولات ذهبية "مقلدة" بالجمالية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:46 م
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بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة الجمالية الجزئية، حبس أصحاب ورشتين لتصنيع المشغولات الذهبية 4 أيام على ذمة التحقيقات، ولحيازتهما على أكثر من 3 كيلو جرام من الذهب مدموغة بأختام مقلدة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، بأن صاحب ورشة تصنيع مصوغات ذهبية كائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية، مطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام حبس في قضايا "شيكات" بحوزته كميات من المشغولات الذهبية المتلاعب في العيار الخاص بها، وغير مدموغة بمصلحة الدمغة والموازين بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة متخذًا من الورشة عمله مكانًا لمزولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات، وتم استهدافه بالاشتراك مع الجهات المعنية وضبطه أثناء تواجده داخل الورشة المشار إليها وعثر داخل الورشة على (كمية من المشغولات الذهبية وزنت 3.10 كيلوجرام جميعها مدموغة بأختام مقلدة، متلاعب في العيار الخاص بها.

كما تكمنوا من ضبط صاحب ورشة تصنيع مصوغات ذهبية كائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية، أثناء تواجده داخل الورشة المشار إليها وعثر داخل الورشة على (كمية من المشغولات الذهبية وزنت 650 جراما "جميعها مدموغة بأختام مقلدة، متلاعب في العيار الخاص بها).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.
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