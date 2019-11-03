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تعرف على ميعاد النطق بالحكم على المتهمين بـ "حادث الواحات"

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:44 م
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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قررت اليوم الأحد محكمة جنايات غرب العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، مد أجل النطق بالحكم بعد إحالة أوراق المتهم عبد الرحيم محمد عبد الله إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا وذلك في حادث الواحات الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، في الدعوى المقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دوله عليا، المقيدة بعد قرار إحالتها إلى القضاء العسكري تحت رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية.. وذلك لجلسة 17 نوفمبر الجاري.

ووقع الحادث يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كم.

والجدير بالذكر أن من بين المتهمين مجموعة من تنظيم داعش يترأسهم الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري (ليبي الجنسية) بتهمة الاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية، وقع الحادث يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية بالكيلو 135 طريث الواحات البحرية بهمق كبير داخل الصحراء وصل 35 كم.

باشرت النيابة التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققي النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.
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