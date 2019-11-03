تأجيل محاكمة متهمين بتكوين جماعة إرهابية بالوراق لجلسة 17 نوفمبر



ويذكر أن النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهما في 25 يناير 2015، بدائرة قسم الوراق، أسسا وأدارا وآخر متوفي محمد أحمد عبد العاطي جماعة إرهابية فيما بينهم والتي من أغراضها الدعوة لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على القوات الشرطية ومنشأت الدولة وقد استخدموا الإرهاب لتنفيذ مشاريعهم الإجرامية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



كما أسندت إليهما شروعهما والمتوفي المشار اليه على قتل المجني عليهم مأموري الضبط القضائي سامي عزت محمود فهمي، والنقيب عبد الرحمن محمود شحاتة، وقوات الشرطة المرافقة لهما بأن أطلق المتهم المتوفي صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية من سلاحه "بندقية آلية" قاصدًا الخلاص منهم حال تواجد المتهمين رفقته على مسرح الواقعة للشد من أزره بأسلحتهما إل أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو حيدتهم عن هدغهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



وشملت اتهامات النيابة إحراز كلا منهما بدون ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن، وذخائر "عدة طلقات"، استعملاها على أسلحتهما النارية دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازتها أو إحرازها.



قررت اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، تأجيل محاكمة أحمد عبد الحفيظ وحاتم محمد إبراهيم، في القضية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة المعروفة إعلاميا بـ " خلية الوراق الإرهابية " لجلسة 17 نوفمبر الجاري لسماع الشهود.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.