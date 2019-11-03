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عاجل.. خامنئي يصف الرئيس الفرنسي بالساذج أو المتواطئ مع أمريكا

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:38 م
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خامنئي
خامنئي
وكالات
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وصف المرشد الأعلى لإيران على خامنئي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالساذج أو المتواطئ مع أمريكا.

 

وقد أعلن المرشد الأعلى لإيران على خامنئي، رفضه مجددًا لأي محادثات مع أمريكا، قائلًا إنها لن تحل مشكلات إيران.

 

وأمر الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، الحرس الثوري الإيراني، بتطوير أسلحة أكثر تقدمًا في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مؤكدا علي أنه يتعين على الحرس أن يمتلك أسلحة متقدمة وحديثة، ويجب تطويرها محليًّا، فإيران بحاجة إلى تطوير وإنتاج الأسلحه".


وقال: "أمريكا المتذئبة والديكتاتورية العالمية الشريرة التي لم تعرف حدودها لم تتغير، فقد باتت أضعف مما كانت عليه عام 64، لكنها اليوم أكثر وقاحة وتوحشا".

 

وأضاف خامنئي أن "أمريكا تعادي الشعب الإيراني منذ عقود، واليوم تفرض العقوبات وتهدد وتسيء وتخلق لنا المشكلات".

 

وأكد: "أهم رد مقابل العداء الأمريكي لإيران هو إغلاق الطريق عليها، أمام اختراقها السياسي مجددا داخل البلاد".

 


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