عاجل.. خامنئي يصف الرئيس الفرنسي بالساذج أو المتواطئ مع أمريكا

وصف المرشد الأعلى لإيران على خامنئي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالساذج أو المتواطئ مع أمريكا.

وقد أعلن المرشد الأعلى لإيران على خامنئي، رفضه مجددًا لأي محادثات مع أمريكا، قائلًا إنها لن تحل مشكلات إيران.

وأمر الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، الحرس الثوري الإيراني، بتطوير أسلحة أكثر تقدمًا في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مؤكدا علي أنه يتعين على الحرس أن يمتلك أسلحة متقدمة وحديثة، ويجب تطويرها محليًّا، فإيران بحاجة إلى تطوير وإنتاج الأسلحه".



