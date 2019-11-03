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رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن إجازة المولد النبوي

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:35 م
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بوابة الفجر
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر عام 2019 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وذلك للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال؛ بمناسبة المولد النبوي الشريف بدلا من يوم السبت 9 نوفمبر عام 2019 ميلادية، والموافق 12 من ربيع الأول لعام 1441 هجرية.
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الكلمات المفتاحية

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء المولد النبوي أخبار مصر

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