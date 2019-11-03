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ضبط عصابة تزوير الكارنيهات المنسوبة للمؤسسات الإعلامية والصحفية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:34 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الأزبكية أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الفجالة بميدان رمسيس دائرة القسم من ضبط ( حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل ) وبحوزته ( عدد 2 كارنيه بإسمه منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية - مثبت بهما الوظيفة مونتير سينمائى"مزورين").

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بتحصله على المضبوطات من ( عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين - سبق إتهامه فى قضية تزوير ).

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد الأخير أمكن ضبطه، وبحوزتة حقيبة بداخلها المضبوطات الآتى:-
عدد (6) كارنيهات مختلفة منسوب صدورهم لعدد من الجهات والمؤسسات مثبت بهم وظائف متنوعة.
خطاب منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية بإسمه مثبت به إحدى الوظائف.
عدد ( 13 ) كارت ورقى بذات الإسم مثبت بهم إحدى الوظائف.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بتكوينه تشكيلًا عصابيًا بالإشتراك مع ( عدد 3 عمال بمكتب للتصوير والطباعة كائن بالعجوزة الجيزة أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول العربية ولا يحمل إقامة بالبلاد ) تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير الكارنيهات المنسوب صدورها لمؤسسات إعلامية وصحفية بقصد ترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم بالمكتب محل عملهم، وعُثر بداخله على المضبوطات التالية: -
عدد ( 54 ) كارنيه منسوب صدورهم لمؤسسات إعلامية وصحفية بأسماء مختلفة ( وجميعهم مقلدين ).
شاشة كمبيوتر.
عدد ( 4 ) أجهزة كمبيوتر تحوى نماذج لكارنيهات ( بدون بيانات ).
جهاز لاب توب.
طابعة كمبيوتر.
جهاز ماسح ضوئى ( إسكنر ).
ماكينة تغليف.
عدد ( 2 ) قاطعة كارنيهات.
كمية من الأوراق تستخدم فى الطباعة والتغليف.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدوها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
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