موقف بيراميدز من بيع إيريك تراوري للأهلي





بيراميدز يرفض رحيل تراوري



ورفض ديسابر رحيل إيريك تراوري لاعب الفريق، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، لرغبته في الاحتفاظ بكافة نجومه من أجل المنافسة على لقب بطولة الدوري العام وكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".



ودخل تراروي، ضمن حسابات الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، لمحاولة الحصول على خدماته وتدعيم صفوفه وخطه الهجومي مع بداية العام الجديد.



ويأمل المارد الأحمر في الحصول على توقيع اللاعب وموافقة ناديه، لزيادة الدعم الهجومي خاصة بعد اقتراب رحيل الأنجولي جيرالدوا دا كوستا بالانتقالات المقبلة.



ويستعد بيراميدز سبورت لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي في إياب دور ال32 لكأس الكونفدرالية، علما بأن مباراة الذهاب انتهت لبيراميدز 2-1 في تنزانيا.









تمسك الفرنسي سبيستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، بخدمات إيريك تراوري نجم الفريق ضمن صفوفه خلال الفترة الحالية.