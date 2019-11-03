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موقف بيراميدز من بيع إيريك تراوري للأهلي

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:48 م
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تراوري
تراوري
محمد الصو
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تمسك الفرنسي سبيستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، بخدمات إيريك تراوري نجم الفريق ضمن صفوفه خلال الفترة الحالية.

بيراميدز يرفض رحيل تراوري

ورفض ديسابر رحيل إيريك تراوري لاعب الفريق، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، لرغبته في الاحتفاظ بكافة نجومه من أجل المنافسة على لقب بطولة الدوري العام وكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

ودخل تراروي، ضمن حسابات الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، لمحاولة الحصول على خدماته وتدعيم صفوفه وخطه الهجومي مع بداية العام الجديد.

ويأمل المارد الأحمر في الحصول على توقيع اللاعب وموافقة ناديه، لزيادة الدعم الهجومي خاصة بعد اقتراب رحيل الأنجولي جيرالدوا دا كوستا بالانتقالات المقبلة.

ويستعد بيراميدز سبورت لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي في إياب دور ال32 لكأس الكونفدرالية، علما بأن مباراة الذهاب انتهت لبيراميدز 2-1 في تنزانيا.


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الكلمات المفتاحية

تراوري بيراميدز ايريك تراوري الاهلي اخبار الرياضة

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