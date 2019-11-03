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فيديو فضيحة من داخل قمرة قيادة طائرة روسية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:30 م
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طائرة روسية
طائرة روسية
وكالات
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نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد سيدة في العشرينيات من عمرها، وهي تجرب مهارة التحكم في الطائرة التابعة لشركة "إيرورو" الروسية.

 

وأظهر الفيديو، أن الفتاة الغير المؤهلة، وهي جالسة على مقعد القيادة وتسيّر طائرة تابعة لشركة تجارية.

 

وقد تم الأمر في أواخر أغسطس الماضي، لكن الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام محلية لم يظهر إلا مؤخرا، حسبما ذكرت صحيفة "سيبيريان تايمز" الروسية.

 

بداية الأمر

ووفقًا للصحيفة الروسية، بدأ الأمر عندما نشرت السيدة، واسمها "آنا" الفيديوهات والصور الخاصة بها على موقع "إنستجرام"، وأرفقتها بتعليق: "كان الأمر رائعا بشكل لا يصدق"، ثم سرعان ما اختفى الحساب.

 

وتابعت الفتاة فقط تعليمات الطيار: "إلى الخلف، إلى اليمين. والآن إلى اليسار"، فيما كانت تستفسر أيضا عن أمور خاصة بالملاحة الجوية.

 

ولم يكن واضحا ما إذا كان هناك ركاب على متن الطائرة، التي أقعلت من مدينة ياكوتسك صوب مدينة باتاغاي في أقصى الشرق الروسي.

 

تحقيق عاجل

وعلى الفور فتحت السلطات الروسية تحقيقا عاجلا، بعد انتشار مقطع الفيديو.

 

وقالت شركة الطيران المسؤولة عن الطائرة إنها فتحت أيضا تحقيقا من أجل التحقق من صدقية المواد الإعلامية المنشورة في شبكات التواصل.

 

وأوضحت: "هناك شكوك في أن هذه المواد لها أي علاقة بأنشطة الطيران لدينا في خدمات نقل الركاب".

 

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الكلمات المفتاحية

فيديو فضيحة فتاة في قمرة القيادة طائرة روسية داخل قمرة قيادة

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