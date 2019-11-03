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"زنا وشهادة ميلاد مزورة".. استمرار حبس سائق وجارته بحلوان 15 يوما

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:28 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس سائق وسيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة تزويرهما شهادة ميلاد طفلة حديثة الولادة ونسبها لزوجته بالتزوير.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد شريف فيصل، مفتش قطاع حلوان، مفاده تلقي قسم شرطة المعصرة بلاغًا من "إيمان. ح" 27 سنة، ربة منزل، بسابقة حدوث خلافات عائلية بينها وزوجها "أحمد. ع" 32 سنة، سائق "توك توك".

وأضافت، أنها تركت على إثرها المنزل وأقامت طرف والدها عدة أيام، وعقب عودتها فوجئت بوجود طفلة حديثة الولادة بالمنزل وبالاستعلام من زوجها ادعى تبنيه الطفلة لكونها "عاقر"، وتلاحظ لها وجود أسورة حول معصمها مدون عليها اسم والدة الطفلة باسمها، كما عثرت على شهادة ميلاد تفيد بأنها والدة الطفلة على غير الحقيقة.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المشكو في حقه أمكن ضبطه، وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المبلغة أيدها.

واعترف بارتباطه بعلاقة غير شرعية بجارته "ن. ح" 19 سنة، ربة منزل، نتج عن ذلك حملها سفاحًا فاتفق معها على إثبات دخولها مستشفى الأمين بحدائق حلوان باسم المبلغة وعقب وضعها الطفلة أثبت بياناته وبيانات زوجته كوالدين للطفلة بدفتر المواليد، واستخراج شهادة ميلاد لها بذات البيانات.

وتم بإرشاده ضبط المتهمة الثانية، وبمواجهتها بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدتها، فتم تحرير المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة التى أمرت فى وقت سابق بحبسهم 4 أيام وتم التجديد.
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