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عاجل.. حريق هائل بمصنع الدلتا للأسمدة بطلخا

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:24 ص
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حريق
حريق
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نشب حريق هائل بوحدة الملح، بمصنع الدلتا للأسمدة بطلخا بالدقهلية، منذ قليل.

وبدورها تمكنت قوات الدفاع المدني والإطفاء، بالتعاون مع العاملين بالشركة من السيطرة على الحريق.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا بالحادث، وتم الدفع بسيارات الإطفاء بإشراف المقدم أحمد عوض، حيث تمت السيطرة على الحادث، قبل انتقاله لباقي وحدات المصنع، والمدينة السكنية للمصنع.

عملية التبريد بدأت فور السيطرة على الحريق، ولم تقع خسائر بشرية جراء الحريق، وانتقلت الأجهزة المختصة وجارٍ تحديد سبب الحريق وحصر التلفيات الناجمة عنه.
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