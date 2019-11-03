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عاجل.. الأهلي يستجيب لأوامر رينيه فايلر في إخفاء التتش

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:28 ص
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الأهلي
الأهلي
علي نبوي
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قامت إدارة النادي الأهلي بتغطية ملعب التتش الذي يحتضن مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك بناءً على طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.


وكان فايلر قد طلب من إدارة الأهلي إخفاء السور الخاص بملعب التتش من أجل وضع السرية على تدريبات الفريق الأحمر.


ولبت إدارة النادي الأحمر طلب المدرب السويسري حيث قامت صباح اليوم الأحد بتركيب لافتات على السور الحديدي والتي تحمل شعار الأهلي.


ويخوض الأهلي حاليًا معسكرًا خارجيًا في الإمارات والذي يستمر حتى الأربعاء المقبل في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.
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