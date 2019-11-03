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عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:26 ص
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الاهلي
الاهلي
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على التخلص من الأنجولي جيرالدو دا كوستا خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.


وطلب فايلر من إدارة النادي الأهلي فتح باب الرحيل أمام الأنجولي جيرالدو دا كوستا في يناير المقبل لعدم قناعته باللاعب في ظل رغبته بالتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.


ولم يتواجد جيرالدو بشكل أساسي مع المدير الفني السويسري، الذي تولى تدريب المارد الأحمر في بداية شهر سبتمبر الماضي.


وينوي فايلر الإطاحة بالإنجولي جيرالدو بعد معسكر الإمارات الحالي والذي قد يكون خط النهاية في مشوار اللاعب مع الأهلي بحسب الرؤية الفنية للمدرب السويسري.


وشارك النجم الأنجولي في 17 مباراة بالدوري الممتاز مع الأهلي، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 6 أخرى.

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الكلمات المفتاحية

صفقات الاهلي رينيه فايلر جيرالدو السويسري فايلر الاهلي

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