شاهد بالصورة.. عمرو دياب ومحمد حماقي بنفس القميص

ظهر الفنان عمرو دياب، بحفله الأخير الذي أحياه مؤخرا بمركز المنارة في التجمع الخامس مرتديا قميص مشجر، مشابها تماما لنفس القميص الذي ظهر به الفنان محمد حماقي، في إحدي الحفلات.

ولاحظ الجمهور هذا، مما جعله ينشر صورة لكلا منهما بنفس الإطلالة مازحين عليها "إخوات وبيلبسوا من بعض".

ظهر الفنان عمرو دياب، بحفله الأخير الذي أحياه مؤخرا بمركز المنارة في التجمع الخامس مرتديا قميص مشجر، مشابها تماما لنفس القميص الذي ظهر به الفنان محمد حماقي، في إحدي الحفلات.

ولاحظ الجمهور هذا، مما جعله ينشر صورة لكلا منهما بنفس الإطلالة مازحين عليها "إخوات وبيلبسوا من بعض".

الهضبة وحفل الرياض



على صعيد أخر يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ضخم بالرياض وذلك يوم 7 من شهر نوفمبر المقبل بمشاركة النجم العالمي فرنش مونتانا.



وأعلن المستشار تركي أل شيخ عن الحفل عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الإجتماعي.



وسيقدم الهضبة خلال الحفل مجموعة كبير من أغانيه الجديدة والقديمة ومن المتوقع أن يحضر الحفل عدد كبير من الجمهور، ليحمله لقب أكبر حفل جماهيري أقيم بحفلات الرياض.





محمد حماقي يعيش حالة انتعاش





يعيش الفنان محمد حماقي، حالة من الإنتعاشة الفنية حيث يذاع حلقات برنامجه"ذا فويس" والذي يكون عضو لجنه تحكيمه بجانب الفنان سميرة سعيد، والفنان راغب علامه، والفنانة أحلام.







كما يشارك الفنان محمد حماقي، كعضو لجنة تحكيم برنامج"ذا فويس كيدز".





كشف تطبيق "ديزر"Deezer"، لخدمة البث الموسيقي، عن أكثر الأغاني والفنانين والألبومات وقوائم الأغاني طلبًا عبر خدمة البث في مصر، وذلك احتفالا بالذكرى السنوية على إطلاق خدمتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شهر أكتوبر من العام الماضي.



وحظي الهضبة عمرو دياب، بنصيب الأسد متفوقًا على نجوم مصر والوطن العربي، من حيث الأكثر استماعا في الشرق الأوسط عبر تطبيق "ديزر" منذ انطلاقه حتى الآن.



بينما تصدرت أغنية "باين حبيت" لـ"عمرو دياب" و"مارشميلو" قائمة أكثر الأغاني طلبًا واستماعا عبر تطبيق"ديزر".



ويحتل الهضبة عمرو دياب المركز الأول، ثم يأتي في المركز الثاني محمد حماقي، وفي المركز الثالث شيرين عبد الوهاب، وتليها أنغام، ثم يأتي في المركز الأخير نجم الجيل تامر حسني.



يأتي ألبوم "كل يوم من ده" لمحمد حماقي في المركز الأول، يليه ألبوم "نساي" للفنانة شيرين ثم ألبوم "حالة خاصة" للمطربة أنغام، وفي المركز الرابع ألبوم "أيام" – للمطرب تامر عاشور



ويأتي في المركز الخامس والأخير ألبوم "عيش بشوقك" –للفنان تامر حسني.