الحبيب علي الجفري أمام مقام الشعراوي: تعمقت محبتك في القلوب



واستشهد الجفري" بقوله تعالى " {إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ}، مضيفا أنه كلما ازداد تطاول السفهاء على مقامك العالي تعمقت محبتك في القلوب.



وأضاف: لحظة نورانية شرف الفقير بها أمام شيخنا الإمام محمد متولي الشعراوي في بلدته دقدوس أثناء السفر إلى المنصورة للمشاركة في ندوة لشباب جامعة المنصورة..رحم الله شيخنا وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وجمعنا بالصالحين صالحين.



وكانت قد تصدرت المذيعة اسما شريف منير مؤشرات البحث في "جوجل" بعد غضب البعض منها بسبب هجومها على الشيخ محمد متولي الشعراوي على صفحتها على موقع فيس بوك ووصفها له بالمتطرف، الأمر الذي علق عليه والدها الفنان شريف منير وقال: "هي لم تقصد الإساءة للعلامة الراحل محمد متولي الشعراوي الذي يعد أحد أهم المشايخ الذين أنجبتهم مصر في تاريخها".



نشر الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، صورة له عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك من أمام مقام إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي.