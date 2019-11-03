"احتفالات طوال شهر نوفمبر".. كيف تحتفل الإمارات بيوم العلم؟

تحتفل دولة الإمارات في مثل هذا اليوم 3 نوفمبر من كل عام بـ"عيد العلم الأماراتي"، وهي مناسبة وطنية يتم الاحتفال بها، منذ أن أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي منذ عام 2013.





وتعبر تلك المناسبة عن مشاعر الوحدة والسلام بين أبناء الإمارات، وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن وترسيخا لصورة الإمارات، بالإضافة إلى تقديم نموذج على مظاهر التلاحم بين أبناء الوطن.





علم الإمارات العربية المتحدة

واعتمد علم الإمارات العربية المتحدة الحالي، بتاريخ الثاني من ديسمبر العام 1971، حيث رفعه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة، بين يديه في اليوم نفسه، معلنا إياه علما لدولة الإمارات المتحدة، كدولة مستقلة ذات سيادة، ويتضمن العلم الوطني الألوان الأحمر والأخضر والأبيض والأسود، التي ترمز للوحدة العربية.





طول العلم وعرضه

ويبلغ طول العلم نصف عرضه، وصممه الإماراتي عبد الله محمد المعينة، والذي شغل بعدها منصب وزير مفوض في وزارة خارجية الإمارات.





مرسوم إنشاء العلم

وحمل مرسوم إنشاء العلم، الذي نشر في الجريدة الرسمية، نص القانون الاتحاد رقم (2) لسنة 1971، بشأن علم الاتحاد، مقاييس وشكل العلم، وهو مؤرخ بتاريخ الرابع من ذي القعدة سنة 1391 ه‍جرية، الموافق 21 ديسمبر سنة 1971 ميلادية. فقد نص على أن "يكون علم دولة الإمارات العربية المتحدة على الشكل والمقاييس والألوان التالية: مستطيل طوله ضعف عرضه، ويقسم إلى أربعة أقسام مستطيلة الشكل، القسم الأول منها لونه أحمر بشكل طرف العلم القريب من السارية، طوله بعرض العلم وطول عرضه مساو لربع طول العلم، أما الأقسام الثلاثة الأخرى فهي تشكل باقي العلم وهي أفقية متساوية".





قانون تجريم إسقاط العلم

وتجسيدا لأهمية ما يرمز إليه العلم، فقد جرم القانون الاتحادي رقم 2 لعام 1971، في مادته الثالثة، كل من أسقط أو أتلف أو أهان بأية طريقة كانت علم الاتحاد، أو علم إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو علم إحدى الدول الأخرى، كراهية أو احتقارا لسلطة الاتحاد، أو الإمارات، أو لسلطة تلك الدول. ويعاقب من يرتكب ذلك الجرم بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ألف درهم إماراتي.





احتفالات الشهر

وتصاحب هذه المناسبة عدة فعاليات تستمر طيلة شهر نوفمبر، بحيث تتزامن احتفالات يوم العلم الإماراتي مع احتفالات يوم تولّي الشيخ خليفة بن زايد رئاسة الإمارات، فتجوب مظاهر الفرح والبهجة بيوت الإماراتيين جميعًا والمقيمين على أرض الإمارات الحبيبة، فتستمر الاحتفالات طوال الشهر لتلتقي مع احتفالات العيد الوطني للإمارات في 2 ديسمبر.





فعاليات يوم العلم 2019

تنتشر فعاليات هذه المناسبة في كل الإمارات، فعادةً ما تتمثل افكار يوم العلم في مختلف الأنشطة والحملات.





رفع العلم في المدرسة 11 صباحاً

وفي هذا العام، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن يوم العلم الموافق 3 نوفمبر، رمز اتحاد ووحدة وسيادة شعب الإمارات، داعياً سموه جميع المؤسسات والوزارات والهيئات والمدارس لرفعه في الساعة 11 صباح اليوم الأحد، تعبيراً عن مصيرنا الواحد وانتمائنا الخالد للإمارات.





وقال سموه في تدوينة عبر "تويتر": "الإخوة والأخوات..يحتفل شعب الإمارات في 3 نوفمبر برمز اتحاده ووحدته وسيادته..نحتفل بعلم دولة الإمارات..أدعو جميع مؤسساتنا ووزاراتنا وهيئاتنا ومدارسنا لرفعه في الساعة 11 صباحاً في ذلك اليوم..نرفعه معاً تعبيراً عن مصيرنا