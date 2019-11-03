أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 3/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 3/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

احشتد عشرات الآلاف من المحتجين بمخيم في إسلام آباد في باكستان، للمطالبة برحيل رئيس الوزراء عمران خان.

احشتد عشرات الآلاف من المحتجين بمخيم في إسلام آباد في باكستان، للمطالبة برحيل رئيس الوزراء عمران خان.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، وزير شؤون القدس بالسلطة الفلسطينية فادي الهدمي، حسبما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

تم السيطرة على غالبية الحرائق في كاليفورنيا التي أجبرت الآلاف من الناس على الإخلاء في الأسابيع الأخيرة، حيث وصل حجم السيطرة لأكثر من 70 % من الحرائق، كما ذكرت وزارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا