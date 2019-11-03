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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:11 ص
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الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 3/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || عشرات الآلاف يطالبون رئيس الوزراء الباكستاني بالرحيل
احشتد عشرات الآلاف من المحتجين بمخيم في إسلام آباد في باكستان، للمطالبة برحيل رئيس الوزراء عمران خان.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل وزير شؤون القدس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، وزير شؤون القدس بالسلطة الفلسطينية فادي الهدمي، حسبما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
أخبار عالمية عاجلة اليوم || السيطرة على 70 % من حرائق كاليفورنيا
تم السيطرة على غالبية الحرائق في كاليفورنيا التي أجبرت الآلاف من الناس على الإخلاء في الأسابيع الأخيرة، حيث وصل حجم السيطرة لأكثر من 70 % من الحرائق، كما ذكرت وزارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا
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