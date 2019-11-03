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ميسي يطالب بطرد مدافع برشلونة بعد الفضيحة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:56 ص
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برشلونة
برشلونة
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قدم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني طلب لإدارة النادي بعد السقوط المدوي للبرسا يوم أمس أمام ليفانتي بنتيجة 3-1 في الدوري.


ووفقاً لما نشره موقع الدون بالون الإسباني، أن ميسي مستاء للغاية من الخط الدفاعي لفريق برشلونة بعد الهزيمة القاسية حيث حمل الأرجنتيني بيكيه ولينجليت السقوط المدوي في ليفانتي.


واشارت التقارير إلى أن ميسي طلب من إدارة برشلونة سرعة التعاقد مع مدافع جديد في فترة الانتقالات الشتوية القادمة بشهر يناير على حساب بيكيه والذي لم يعد يقدم الأداء المعهود في الخط الدفاعي للفريق.


واتهمت التقارير مدافع برشلونة بيكيه بعدم التركيز داخل الملعب حيث صب اللاعب كامل تركيزه على شركة التنس التابعة له.


ويرصد برشلونة التعاقد مع مدافع جديد ليكون ترميماً للخط الخلفي و أماناً لدفاع البارسا في السنوات المقبلة ، ويضع النادي عينه على رودريجو كايو.

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الكلمات المفتاحية

ميسي ليونيل ميسي ليونيل ليفانتي بيكيه برشلونة

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