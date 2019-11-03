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سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 3-11-2019.. المعدن الأصفر يستقر عالميًا

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:38 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
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سعر الذهب اليوم في مصر 

حافظ سعر الذهب اليوم في مصر على استقراره في سوق الصاغة المصري خلال تعاملات الفترة الصباحية اليوم الأحد 3-11-2019، وذلك في ظل استقرار الاسعار العالمية خلال تعاملات اليومين الماضين كان ذلك بالتزامن مع اجازة بورصات الذهب العالمية نتيجة خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار.

اسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3-11-2019

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  588.49 جنيها .
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 686.58 جنيها .
سعر جرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 784.64 جنيها .
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,493  جنيها.

اسعار الذهب خلال الفترة الماضية
شهدت أسعار الذهب  حالة من الارتفاع خلال تعاملات اليوم الماضيين بقيمة 4 جنيهات للجرام  وكان ذلك خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 675 جنيها مقابل 671 جنيها أمس، كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 579 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 771 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5400 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر 

 

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

771 إلى 774

عيار 22 

707 إلى 709

عيار 21

675 إلى 677

عيار 18

579 إلى 580

عيار 14

450 إلى 451

عيار 12

386 إلى 387

الاونصة

23.991 إلى 24.063

الجنيه الذهب

5,400 إلى 5,416

الكيلو

771.429 إلى 773.714

 


اسعار الذهب العالمية
ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم زيادة بنحو 9.43 دولار بنسبة 0.63% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1505.09 دولار، بارتفاع قدره نحو 8 دولارات للأوقية.

واشارت التوقعات إلى أن المعدن النفيس من الممكن أن يشهد ارتفاعًا متزايدًا، في ظل الغموض الاقتصادي عالميًا، وذلك في ظل خفض واشنطن أسعار الفائدة على الدولار والتوترات التجارية بين واشنطن وعدد من دول العالم، والتوترات الخاصة بالترقب لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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