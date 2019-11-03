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سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 3-11-2019.. المعدن الأصفر يستقر عالميًا
الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:38 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
حافظ سعر الذهب اليوم في مصر على استقراره في سوق الصاغة المصري خلال تعاملات الفترة الصباحية اليوم الأحد 3-11-2019، وذلك في ظل استقرار الاسعار العالمية خلال تعاملات اليومين الماضين كان ذلك بالتزامن مع اجازة بورصات الذهب العالمية نتيجة خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار.
اسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3-11-2019
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 588.49 جنيها .
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 686.58 جنيها .
سعر جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 784.64 جنيها .
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,493 جنيها.
اسعار الذهب خلال الفترة الماضية
شهدت أسعار الذهب حالة من الارتفاع خلال تعاملات اليوم الماضيين بقيمة 4 جنيهات للجرام وكان ذلك خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 675 جنيها مقابل 671 جنيها أمس، كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 579 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 771 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5400 جنيه.
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
771 إلى 774
عيار 22
707 إلى 709
عيار 21
675 إلى 677
عيار 18
579 إلى 580
عيار 14
450 إلى 451
عيار 12
386 إلى 387
الاونصة
23.991 إلى 24.063
الجنيه الذهب
5,400 إلى 5,416
الكيلو
771.429 إلى 773.714
اسعار الذهب العالمية
ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم زيادة بنحو 9.43 دولار بنسبة 0.63% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1505.09 دولار، بارتفاع قدره نحو 8 دولارات للأوقية.
واشارت التوقعات إلى أن المعدن النفيس من الممكن أن يشهد ارتفاعًا متزايدًا، في ظل الغموض الاقتصادي عالميًا، وذلك في ظل خفض واشنطن أسعار الفائدة على الدولار والتوترات التجارية بين واشنطن وعدد من دول العالم، والتوترات الخاصة بالترقب لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
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