سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 3-11-2019.. المعدن الأصفر يستقر عالميًا

سعر الذهب اليوم في مصر





حافظ سعر الذهب اليوم في مصر على استقراره في سوق الصاغة المصري خلال تعاملات الفترة الصباحية اليوم الأحد 3-11-2019، وذلك في ظل استقرار الاسعار العالمية خلال تعاملات اليومين الماضين كان ذلك بالتزامن مع اجازة بورصات الذهب العالمية نتيجة خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار.





اسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3-11-2019





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 588.49 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 686.58 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 784.64 جنيها .

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,493 جنيها.



