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أخبار البورصة .. إرتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل أولي جلسات شهر نوفمبر
الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:39 ص
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نيفين سمير
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، ,وأول أسبوع في نوفمبر علي ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بحالة من التفاؤل وخاصة من المتعاملين المصريين ، وربح رأس المال السوقي في تلك الأثناء نحو 4.4 مليار جنيه ليصل الي 732.1 مليار جنيه .
مؤشرات البورصة المصرية
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 14609 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 2114 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 17626 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 5415 نقطة وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.37% ليصل مستوى 541 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 1442 نقطة.
أخبار البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر
أنهت البورصة المصرية تعاملات شهر إكتوبر الماضي، علي إرتفاع جماعي لكافة المؤشرات وحققت أرباح بنحو 3ر12 مليار جنيه ، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوي 7ر727 مليار جنيه مقابل 4ر715 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضي ، بنسبة نمو 7ر1 فى المائة.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس 30 بنسبة 11ر2 فى المائة ليصل الى مستوى 02 ر14558 نقطة ، وقفز مؤشر إيجي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 63 ر3 فى المائة ، ليصل الى مستوى 27ر539 نقطة ، كما زاد مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا بنحو 14ر3 فى المائة ليصل الى مستوى 86ر1436 نقطة.
وتراجع قيم التداولات بالبرصة المصرية في أكتوبر ، إلى 2ر44 مليار جنيه من خلال تداول 549ر5 مليار ورقة منفذة على 471 ألف عملية، مقارنة بقيم تداول بلغت 8ر54 مليار جنيه من خلال تداول 953ر4 مليار ورقة منفذة على 532 ألف عملية خلال الشهر الماضي ، وذلك بعد إستحواذ سوق الأسهم على 42ر35 فى المائة من اجمالي قيم التدولات داخل المقصورة ، فيما استحوذت السندات على 58ر64 فى المائة خلال الشهر.
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