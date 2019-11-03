بفستان مكشوف.. أنغام تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور لها



وأحيت النجمة انغام أمس حفلا غنائيا أقيم بساحة مركز المنارة وليس داخل قاعة المسرح نظرا للاقبال الجماهيري الكبير من محبي مطربة مصر الأولي.





حضرت أنغام بصحبة زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم ومديرة أعمالها راندا رياض وصعدت على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحان.





تميز الحفل بالتنظيم المبهر علي غرار سهرات اللايف العالمية للثلاثي اسلام عرفه ومحي الأشموني وعمر الأشموني "x-creavation ".





حضور أنغام منتدى مسك للإعلام



غردت الفنانة أنغام، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، قائلة: "‏سعيدة بمشاركتي في منتدى مسك لمؤسسة ولي العهد محمد بن سلمان الخيرية، الإعلام أم الموسيقى، أيهما يخدم الآخر؟".



وتستعد المطربة أنغام للمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية الذي سينطلق اليوم الجمعة، بدار الأوبرا المصرية بالمسرح الكبير بالتعاون مع المايسترو هاني فرحات.









شاركت الفنانه أنغام، متابعيها بإطلالتها بحفلها في مركز المنارة أمس، ونشرت صوره لها في حسابها الرسمي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت أنغام بإأطلالة راقية، حيث ارتدت فستانا طويلا لامعا باللون الأسود والبني بدون أكمام كما تألقت بوضع مكياج ناعم ناسب إطلالتها اللامعة.