"نفسي أبوس رجلك".. رسالة مُبكية لـ طلعت زكريا من ابنته

أعربت الفنانة إيمى طلعت زكريا، عن اشتياقها، وحزنها الشديد لفقدانها والدها الفنان الراحل طلعت زكريا، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





حيث نشرت إيمى صورة جمعتها بوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا، وعلقت على الصورة قائلة :"أوقات كتير بيبقا نفسى ترجع احضنك اوى وأبوس رجلك وأقولك يارب مكنش قصرت معاك وأوقات تانيه بقول هو ف مكان احسن وارتاح من الدنيا المزيفة اللى احنا فيها دى وحشتنى اوى يااغلى الناس والحمد لله انك جيت وطمنتنى عليك، بحبك، الدنيا وحشه من غيرك اوى يابابا".





وفى سياق مختلف، يشار أن الفنان طلعت زكريا رحل عنا فى عصر يوم الثلاثاء الثامن من أكتوبر، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.





يشار أن الفنان طلعت زكريا قبل رحيله بأيام قليلة انتهى من تصوير فيلم جديد يحمل اسم "الموقف"، والفيلم بطولة كلا من :منة فضالى، محمد رضا، ريكو، إخراج ممدوح زكى، ولم يتم تحديد موعد عرضه حتى الآن.





يشار أن آخر أعمال الفنان الراحل طلعت زكريا الدرامية مشاركته في مسلسل" الزيبق"، والمسلسل تم عرضه في السباق الرمضانى لعام 2017، وهو بطولة شريف منير، كريم عبد العزيز.





ومن ناحية أخرى، آخر أعمال الفنان الراحل طلعت زكريا السينمائية مشاركته فى فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، الفيلم بطولة كلا من دينا، ريم البارودى، أمينة، نرمين ماهر، بيومى فؤاد، إخراج محمد سعيد، والفيلم تم عرضه بالسينمات فى ديسمبر عام 2017.





طلعت زكريا من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1960، وتزوج مرتين الأولي من سيدة خارج الوسط الفني وهي أم أولاده إيمي وعمر، و الثانية من شيرين المنزلاوي، والدة الفنانة هنا الزاهد في عام٢٠٠٥ وأستمر الزواج لمدة 10 سنوات لكنه أنفصل عنها دون أن يعلن عن أسباب الانفصال.





