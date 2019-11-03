مدرب أسوان لـ"الجبلاية": "هنلاعب مين الماتش الجاي"

طلب مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان من اتحاد الكرة المصري معرفة منافسه في المباراة المقبلة عقب نهاية فترة توقف الدوري.









وغرد عبد العاطي عبر حسابه بمواقع التواصل "تويتر" :"أنا عارف إنه سؤال مش في وقته بس ممكن أعرف إحنا هنلاعب مين الماتش الجاي بعد إذنكم؟ اتحاد الكرة".









وتتوقف بطولة الدوري المصري حاليًا بسبب استعداد منتخب مصر الأوليمبي للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣ عام والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، بجانب استعداد منتخب مصر الأول لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ٢٠٢١.



