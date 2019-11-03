إصابة صادمة في برشلونة قبل موقعة دوري أبطال أوروبا



ويستقبل برشلونة ضيفه سلافيا براج التشيكي بعد غد الثلاثاء على ملعب الكامب نو بالجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.



ويعاني روبيرتو من الإصابة في العضلة الضامة والتي تعرض لها أمس أمام ليفانتي بالليجا.



وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن سيرجيي روبيرتو يعاني من انزعاج عضلي في العضلة الضامة، وهناك شكوك حول مشاركته ضد سلافيا براج في الأبطال مساء الثلاثاء.



وكان برشلونة قد تلقى الخسارة أمس أمام مضيفه ليفانتي بهدف مقابل ثلاثة في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

تحوم الشكوك حول مشاركة سيرجيي روبيرتو لاعب فريق برشلونة في مباراة الفريق الكتالوني المقبلة أملم سلافيا براج التشيكي في دوري أبطال أوروبا.