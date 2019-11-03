أمريكا تصدر قرارًا بتعليق المساعدات الأمنية إلى لبنان

علقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المساعدات الأمنية المخصصة للبنان، بما فيها حزمة بـ105 ملايين دولار مخصصة للجيش اللبناني، إلى أجل غير مسمى، حسبما نقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، عن مصدر مطلع.

وقال المصدر المطلع، اليوم الأحد، إن وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين لم تُطلعا على قرار تعليق المساعدات هذا.

ووفقًا للمصدر المطلع، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إنه "لن يكون هناك إنقاذ للبنان إلى حين تطبيق الإصلاحات"، مضيفاً "كان يتوجب عليهم القيام بإصلاحات، وكان لديهم وقت طويل للقيام بذلك وبطريقة ما لم يتمكنوا من القيام بذلك".

كان رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري قدم استقالته الأسبوع الماضي على وقع احتجاجات شعبية.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية أمس أن الرئيس ميشال عون "يجري اتصالات ضرورية قبل إطلاق الاستشارات النيابية الملزمة لتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة".