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أمريكا تصدر قرارًا بتعليق المساعدات الأمنية إلى لبنان

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:46 ص
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ترامب
ترامب
وكالات
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علقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المساعدات الأمنية المخصصة للبنان، بما فيها حزمة بـ105 ملايين دولار مخصصة للجيش اللبناني، إلى أجل غير مسمى، حسبما نقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، عن مصدر مطلع.

 

وقال المصدر المطلع، اليوم الأحد، إن وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين لم تُطلعا على قرار تعليق المساعدات هذا.

 

ووفقًا للمصدر المطلع، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إنه "لن يكون هناك إنقاذ للبنان إلى حين تطبيق الإصلاحات"، مضيفاً "كان يتوجب عليهم القيام بإصلاحات، وكان لديهم وقت طويل للقيام بذلك وبطريقة ما لم يتمكنوا من القيام بذلك".

 

كان رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري قدم استقالته الأسبوع الماضي على وقع احتجاجات شعبية.

 

وأعلنت الرئاسة اللبنانية أمس أن الرئيس ميشال عون "يجري اتصالات ضرورية قبل إطلاق الاستشارات النيابية الملزمة لتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة".

قد وضعت احتجاجات متفرقة وتوتر الشارع مستمر في جميع أنحاء لبنان ضغطًا إضافيًا على الأحزاب السياسية لبدء الاتصالات الهادفة الى تشكيل "حكومة انقاذ" قادرة على الاستماع إلى مطالب الشعب بعد استقالة سعد الحريري رئيس الوزراء.

 

وجاءت مصادر صرح بها الشرق الأوسط أن معظم الأحزاب تضغط لتشكيل حكومة أصغر لكنها لم تتفق بعد على الشخصية السنية التي ستتولى رئاستها.

 

وقالت المصادر، إن جميع الأطراف تتفق على أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون مختلفة عن الحكومة التي يرأسها الحريري، الذي استقال بعد 13 يومًا من الاحتجاجات الجماهيرية التي اجتاحت البلاد.

 

وبعد تحقيق النصر الأول في إسقاط الحكومة، يطالب المتظاهرون الآن باتخاذ تدابير سريعة لتشكيل الحكومة الجديدة، واللجوء إلى إغلاق الطرق على الرغم من محاولات الجيش اللبناني المتكررة لفتح الطرق السريعة الرئيسية.


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الكلمات المفتاحية

لبنان تعليق المساعدات الأمنية ترامب

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