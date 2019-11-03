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ديانا حداد تتألق في حفل جماهيري ضخم بسهرة "ليلة بيروت" في الرياض

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:44 ص
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ديانا حداد
ديانا حداد
أحمد رمضان متولي
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ليلة وسهرة فنية موسيقية جماهرية ناجحة، تألقت بها وتصدرت "برنسيسة الغناء العربي" الفنانة ديانا حداد جميع قوائم النجاح في المملكة العربية السعودية، بالليلة الغنائية "ليلة بيروت" في "موسم الرياض" 2019، وقدمت بتواصل وتفاعل الجماهير الحاضرة التي تخطت الست آلاف شخص مجموعة من أهم أغنياتها العاطفية والوطنية في حب لبنان وحب السعودية، شكلة خلالها تنوعاً مختلفاً وجميلاً لاقى تفاعل وتجاوب جميع الحضور.

 

تصدر وسم #دياناحدادفي_الرياض قائمة الأكثر تفاعل "تريند" في السعودية

 

وفي ليلة بيروت التي أحياها الفنانين ديانا حداد وعاصي الحلاني وملحم زين ونجوى كرم، تصددر وسم #دياناحدادفي_الرياض "التريند" في السعودية وعدد من الدول العربية، بعد إعتلائها خشبة المسرح وسط تفاعل كبير، قدمت بها "البرنسيسة" مجموعة من الأغنيات الوطنية في حب لبنان بدأتها بوصلة منفردة بأغنية "بحبك يا لبنان" ثم برفقة جميع الفنانين الأربعة أغنية "تعلى وتتعمر يا دار" الشهيرة، حيث تم تجهيزها خصيصاً وفي لحظتها بهدف وطني في حب لبنان واللبنانيين في سهرتهم الخاصة بليلة بيروت بالرياض، تم ختامه بأخذ "سيلفي" خاص وصفته ديانا حداد بالسيلفي التاريخي، حيث طلبت نجوى التصوير وقام به الفنان عاصي وسط فرحة الجميع.

 

وبأغنية خاصة قدمتها ديانا حداد كعربون محبة وتقدير وإحترام للشعب السعودي وقيادته، غنت برفقة فرقتها الموسيقية بقيادة الموسيقي وسام خصاف أغنية "عاش سلمان" غنى معها الجمهور دون توقف حتى نهاية الأغنية، ثم إختتمت ديانا حفلها باتقاط سيلفي فيديو خاص جداً مع الجمهور من خشبة المسرح دعت فيه لقول "عاش سلمان" أثناء إلتقاط السيلفي.

 

نجاح كبير لـ تركي آل الشيخ

 

هذا وأبدت ديانا سعادتها الكبيرة بالجمهور الكبير الحاضر، شاكرة جميع القائمين على "موسم الرياض" على رأسهم معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، وعلى المجهود الواضح والكبير والمميز في صنع الفرح في المملكة.

 

وتمنت ودعت ديانا حداد استمرار الفرح والأمن والأمان في السعودية والدول العربية وعلى لبنان، متمنية الاستقرار لها ولشعبها المحب للحياة.

 

هذا وقامت ديانا في اليوم التالي للحفل التاريخي "ليلة بيروت" مساء 31 أكتوبر 2019، باحياء حفل زفاف لصالح أحد العائلات الكريمة في السعودية، قدمت بها مجموعة كبيرة من الأغنيات المتنوعة حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم التالي.

ديانا حداد تتألق في حفل جماهيري ضخم بسهرة "ليلة بيروت" في الرياض
ديانا حداد تتألق في حفل جماهيري ضخم بسهرة "ليلة بيروت" في الرياض
ديانا حداد تتألق في حفل جماهيري ضخم بسهرة "ليلة بيروت" في الرياض
ديانا حداد تتألق في حفل جماهيري ضخم بسهرة "ليلة بيروت" في الرياض
ديانا حداد تتألق في حفل جماهيري ضخم بسهرة "ليلة بيروت" في الرياض
ديانا حداد تتألق في حفل جماهيري ضخم بسهرة "ليلة بيروت" في الرياض
ديانا حداد تتألق في حفل جماهيري ضخم بسهرة "ليلة بيروت" في الرياض
ديانا حداد تتألق في حفل جماهيري ضخم بسهرة "ليلة بيروت" في الرياض
ديانا حداد تتألق في حفل جماهيري ضخم بسهرة "ليلة بيروت" في الرياض
ديانا حداد تتألق في حفل جماهيري ضخم بسهرة "ليلة بيروت" في الرياض
ديانا حداد تتألق في حفل جماهيري ضخم بسهرة "ليلة بيروت" في الرياض
ديانا حداد تتألق في حفل جماهيري ضخم بسهرة "ليلة بيروت" في الرياض
ديانا حداد تتألق في حفل جماهيري ضخم بسهرة "ليلة بيروت" في الرياض
ديانا حداد تتألق في حفل جماهيري ضخم بسهرة "ليلة بيروت" في الرياض
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الكلمات المفتاحية

ليلة بيروت ديانا حداد تريند في السعودية تركي آل الشيخ برنسيسة الغناء العربي الرياض

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