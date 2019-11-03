تشكيل بيراميدز المتوقع ضد يانج أفريكانز



حراسة المرمى : أحمد الشناوي



خط الدفاع : رجب بكار - عبد الله بكري - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي



خط الوسط : محمد فتحي - نبيل عماد "دونجا" - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - محمد فاروق



خط الهجوم : جون أنطوي.





استقر الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في إياب دور الـ٣٢ الثاني لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكونفدرالية".وتبدو فرص فريق بيراميدز كبيرة في بلوغ دور المجموعات من الكونفدرالية بعدما فاز في مباراة الذهاب بتنزانيا بهدفين مقابل هدف.