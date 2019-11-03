Advertisements
Advertisements
Advertisements

السعودية تدين هجوم مالي الإرهابي

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:27 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
أدانت المملكة العربية السعودية، الهجوم الإرهابي الذي وقع أول أمس الجمعة، واستهدف موقعًا عسكريًا في مالي.

وذكر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، أن المملكة تستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعًا عسكريًا في إنديليمان بشمال مالي، وما نتج عنه من سقوط قتلى وجرحى.

وقدَّمت المملكة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيقة، متمنيًا للجرحى الشفاء العاجل.

وأكد المصدر وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية مالي الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.

وأعلن الجيش المالي، أمس السبت، أن 49 جنديًا قتلوا في "هجوم إرهابي" استهدف موقعًا عسكريًا في شمال شرق البلاد، في حصيلة جديدة أقل من تلك التي تم الإعلان عنها سابقًا.

واعتبر هجوم الجمعة في إنديليمان في منطقة ميناكا القريبة من الحدود مع النيجر بين الأكثر دموية ضد الجيش المالي في المنطقة التي تشهد أعمال عنف ينفّذها مقاتلون إسلاميون.

وجاء في بيان للجيش نشر على صفحته في فيسبوك أن قوات مالي المسلّحة "سجّلت 49 قتيلًا وثلاثة جرحى إلى جانب أضرار مادية بينما تم العثور على 20 ناجيًا".

وأضاف أن الجيش "يسيطر على الوضع" حاليا.

وأفادت الحكومة الجمعة أن 53 شخصًا قتلوا في هجوم وصفته بـ"الإرهابي" ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

وأفاد ضابط في الجيش أن "الإرهابيين شنّوا هجومًا مفاجئًا وقت الغداء (الجمعة). تم تدمير مركبات للجيش والاستيلاء على أخرى".

وأعلن الجيش والحكومة الجمعة إرسال تعزيزات إلى المنطقة.

وتأتي الهجمات عقب مقتل 40 جنديًا في هجومين لمقاتلين متطرفين قرب الحدود مع بوركينا فاسو. لكن مصادر عدة ذكرت أن حصيلة القتلى جرّاء الهجومين قد تكون أعلى من التقديرات التي أُعلن عنها.

وسيطر جهاديون مرتبطون بتنظيم القاعدة على شمال مالي في ربيع 2012. لكنّ تدخلًا عسكريا بادرت إليه فرنسا في كانون الثاني 2013 ولا يزال مستمرا أدى إلى طرد القسم الأكبر من الجهاديين.

غير أنّ الهجمات الجهادية تواصلت واتسع نطاقها من شمال مالي إلى وسطها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، ما أسفر عن مقتل المئات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الخارجية هجوم ارهابي المالي السعودية تطرح صكوك دولارية

أخبار تهمك

مفاجآت صادمة في واقعة عميد وطالبة جامعة طنطا

منذ حوالي 11 ساعة

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

زيزو يكشف عن سر انضمامه للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يعلن مفاجأة بشأن طلب السيسي الأخير من البرلمان

منذ حوالي 10 ساعات

يلا شوت REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر KORA STAR كورة لايف ماتش ريال مدريد رابط يلا شوت مباشر NOW

منذ حوالي 12 ساعة

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

منذ يوم

عاجل.. أول إجراء رسمي من سمية الخشاب ضد أحمد سعد بعد حكم حبسها

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ حوالي 13 ساعة

ماذا قال زيدان عن سقوط الأندية الكبرى

منذ 38 دقيقة

بعد أن وصفته أسما شريف منير بـ"المتطرف".. ماذا قال شيخ الأزهر عن "الشعراوي"؟

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد فالفيردي بعد كارثة ليفانتي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر رابط مجانا YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف NOW

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. تصرف غريب من ميسي بعد السقوط أمام ليفانتي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل بعد حبسها 3 سنوات.. سمية الخشاب: "هاخد حقي من أحمد سعد"

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

مقتل 5 جنود إثر هجومين منفصلين وسط مالي

"داعش" الإرهابي يعلن مسؤوليته عن هجوم بوركينا فاسو

مقتل 15 جنديا في هجوم إرهابي شمال مالي

54 قتيلًا معظمهم جنود في هجوم مسلح بمالي

مقتل جندي فرنسي إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارته بمالي

فرنسا تعلن وفاة جندي لها في مالي إثر انفجار عبوة ناسفة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:02 م

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

10:40 م

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

08:56 م

مفاجآت صادمة في واقعة عميد وطالبة جامعة طنطا

11:09 م

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

02:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status