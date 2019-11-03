الثلاثاء.. ندوة لـ"الرقابة الإدارية" بجامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة عن تنظيمها ندوة بعنوان "نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد".





وذلك تحت رعاية اللواء أ.ح شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، اللواء دكتور هشام زعلوك مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وذلك الساعة 12 ظهر يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر الجاري، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، وبحضور رئيس الجامعة والنواب وعمداء الكليات والوكلاء ومديري العموم وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والطلاب والعاملين.





وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت في تصريحات صحفية بأن الرقابة الإدارية تقوم بدور كبير ليس فقط في مكافحة الفساد ولكن أيضًا في مجال الوقاية منه، والتوعية بمخاطره، وأصبح لها دور كبير فى وضع الآليات التى تكفل الحد منه، ومن الملاحظ انها صارت تتابع عن كثب تطبيق النظم التى تطور العمل الحكومى فى إطار من الشفافية والنزاهة، ونحن سعداء فى جامعة القاهرة بالشراكة مع هيئة الرقابة الإدارية فى العديد من الملفات الإستراتيجية.





وأضاف الخشت، أن هذه الندوة سيكون لها دور كبير فى توعية منسوبى الجامعة والطلاب بقيم النزاهة والشفافية، موضحًا أن الشفافية تأتى على رأس أولويات جامعة القاهرة لأنها تُعد من أهم وسائل مكافحة الفساد ويجب تطبيقها داخل المؤسسات المختلفة لأن غيابها يفتح مجالًا للتلاعب خاصة فى ظروف قلة الموارد وضعف الإمكانات، مؤكدًا أن تطبيق قواعد الحوكمة بالجامعة ساهم فى مكافحة الفساد.



