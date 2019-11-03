Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد محاصرة منزله.. حقيقة اعتقال رئيس الوزراء العراقي السابق

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:16 ص
Advertisements
حيدر العبادي
حيدر العبادي
وكالات
Advertisements

نفى مجلس القضاء الأعلى بالعراق، مساء أمس السبت، إصدار أي مذكرة بخصوص رئيس الوزراء السابق، رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي.

 

وقد أعلنت هيئة النزاهة، يوم الجمعة الماضي، صدور 60 أمر قبض واستقدام بحقِ نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام.

 

بيان مجلس القضاء الأعلى

وأصدر مجلس القضاء الأعلى، بيانًا قال فيه: "إن المركز الإعلامي اطلع على بيان ائتلاف النصر بخصوص محاولة محاصرة منزل العبادي والاستفسار حول وجود مذكرة من القضاء بحقه من عدمه، مضيفا أنه لم يصدر من القضاء أي مذكرة بخصوص العبادي.

 

وتابع البيان أنه "في حال صدور مذكرة من القضاء بحق أي شخص، فإن الجهات المختصة بتنفيذها هي الجهات الرسمية التابعة للدولة المتمثلة بوزارة الداخلية، وهي جهة معلومة للكافة تتبع السياقات القانونية العلنية".

 

محاصرة منزل البغدادي

يذكر أن عضو ائتلاف النصر علي السنيد كان أكد في وقت سابق، أن قوة مسلحة غير نظامية ترتدي الزي العسكري حاصرت منزل رئيس الائتلاف حيدر العبادي، من دون معرفة الأسباب.

 

فيما أشارت هيئة النزاهة إلى صدور أوامر استقدام بحقِ وزير وخمسة نواب حاليين ووزيرين سابقين، وقالت في بيان، إن دائرة التحقيقات في الهيئة أصدرت 60 أمر قبض واستقدام بحقِ نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام.

 

صدور أوامر استقدام بحق 38 مسؤول

وأكدت صدور أوامر استقدام بحق 38 عضو مجلس محافظة من الأعضاء الحاليين والسابقين، حيث تم صدور أمر استقدام بحق محافظ واحد واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين، فضلاً عن 6 مديرين عامين ووكيل وزير واحد، وصدور أوامر قبض بحق محافظ ورئيس مجلس محافظة حاليين، و6 مديرين.

 

يذكر أن حراكا شعبيا في العراق كان انطلق منذ أسابيع، في البداية احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية، ليتحول لاحقاً إلى المطالبة بتغيير الحكومة، ووقف التدخلات الإيرانية.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي حقيقة اعتقال العبادي العراق

أخبار تهمك

عاجل - برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد فالفيردي بعد كارثة ليفانتي

منذ حوالي 15 ساعة

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

منذ يوم

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر رابط مجانا YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف NOW

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

زيزو يكشف عن سر انضمامه للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بعد أن وصفته أسما شريف منير بـ"المتطرف".. ماذا قال شيخ الأزهر عن "الشعراوي"؟

منذ ساعة و 10 دقيقة

يلا شوت REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر KORA STAR كورة لايف ماتش ريال مدريد رابط يلا شوت مباشر NOW

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجآت صادمة في واقعة عميد وطالبة جامعة طنطا

منذ حوالي 11 ساعة

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول إجراء رسمي من سمية الخشاب ضد أحمد سعد بعد حكم حبسها

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل بعد حبسها 3 سنوات.. سمية الخشاب: "هاخد حقي من أحمد سعد"

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. تصرف غريب من ميسي بعد السقوط أمام ليفانتي

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب يعلن مفاجأة بشأن طلب السيسي الأخير من البرلمان

منذ حوالي 10 ساعات

ماذا قال زيدان عن سقوط الأندية الكبرى

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

ائتلاف العبادي يتصدر نتائج مسقط رأس "صدام حسين"

العراق.. محافظ كركوك بالوكالة يواجه اتهاما جديدا

عاجل.. العبادي يحيل وزراء سابقين ومسؤولين إلى "هيئة النزاهة"

رئيس الوزراء العراقي يحيل عدد من الوزراء إلي هيئة النزاهة بتهمة الفساد

العراق: السجن 7 أعوام لوزير التجارة الأسبق

رئيس مجلس النواب العراقي يعلق على أنباء اقتحام منزل العبادي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:02 م

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

10:40 م

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

08:56 م

مفاجآت صادمة في واقعة عميد وطالبة جامعة طنطا

11:09 م

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

02:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status