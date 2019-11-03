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عاجل.. برشلونة يستغني عن نجمه المدلل

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:46 ص
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ديمبلي
ديمبلي
علي نبوي
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رحب نادي برشلونة الإسباني بفكرة رحيل الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إسبانيا فإن النادي الكتالوني لا يمانع في رحيل ديمبلي في يناير المقبل.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية بأن برشلونة يدرس إمكانية بيع ديمبلي في حالة وصول عرض مثير للنادي الكتالوني.

وكان الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قد استبعد اللاعب من قائمة فريقه لمباراة الأمس التي خسرها أمام ليفانتي بهدف مقابل ثلاثة أهداف.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد ٢٢ نقطة متفوقًا على ريال مدريد بفارق الأهداف.
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الكلمات المفتاحية

عثمان ديمبلي ريال مدريد برشلونة الدوري الاسباني اخبار الرياضة

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