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بعد أن وصفته أسما شريف منير بـ"المتطرف".. ماذا قال شيخ الأزهر عن "الشعراوي"؟

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:57 ص
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الطيب والشعراوي
الطيب والشعراوي
شيماء الشاهيني
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، والبرامج التلفزيونية، والمواقع الإخبارية، بأزمة الإعلامية أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، بعد تعبيرها عن رأيها في إمام الدعاء الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، موضحة أنه "مُتطرف" وذلك بعد أن استعانت بمتابعيها، وطلبت منهم ترشيح شيخ لها تستمع له، فرشح لها أحد متابعيها أن تستمع للشيخ محمد متولي الشعراوي، فكان ردها صادما للجميع حيث قالت: "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمه كل حاجه، لما كبرت شفت كام ڤيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلًا عقلي ما عرفتش استوعبه.. حقيقي استغربت".

اشتعال أزمة أسما شريف منير

اشتعلت أزمة شريف منير، وتعرضت لوابل من السب والقذف، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبها الجميع بالخروج بتقديم اعتذار رسمي عما بدر منها، والإساءة للشيخ الشعراوي، وهو الأمر الذي دفها لغلق جميع حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي، هربا من حملة الهجوم الشديدة التي شُنت ضدها.



نتيجة بحث الصور عن اسما شريف منير والشعراوي"

اعتذار أسما شريف منير

خرجت أسما باعتذار رسمي لجمهورها وأوضحت الأمر قائلة: "حصل بينى وبين شخص حوار أسأت فيه التعبير عن اللي عايزه أقوله وحساه، اتفهم كلامى على أنى انتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوى، أنا بتكلم من غير ما بحسب كلامي وأنا مقصدش بأى حال من الأحوال إني أغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده، انا مش بقيم فضيلة الإمام، أنا عموما عمرى ما أحب أغلط في حد".

وأضافت أسما شريف منير: "أنا بعتذر جدا جدا عشان لم أستطيع أن أحسن التعبير واختيار الكلمات الصحيحة وده يمكن عشان لسه بتعلم وده عن عدم إدراك، أنا لسه بتكلم على طبيعتي زي اول يوم قررت اني اظهر على السوشيال ميديا، بس دلوقتي لازم اخد بالي من كل كلمة بقولها عشان كل حاجه بتتحسب عليا وده جديد عليا، وكل مافي الموضوع اني كنت بدور عن مرجع دينى ودروس دينية عشان أفهم بشكل مبسط".



وختمت أسما شريف منير حديثها قائلة: "عشان افهمه كنت محتاجه حاجه تناسب استيعابي، والشيخ الشعراوى أعمق من قدراتى لأني في حاجات فعلًا مفهمتهاش، وانا مبتدئة بحاول أتعلم وأقرب أكتر من ربنا، وعموما انا بعتذر فعلا عن ذلت لساني وكلمتى.. وحقيقي انى اكن للشيخ الشعراوى كل احترام وتقدير رحمه الله وجزاه كل خير... وربنا عالم نيتي ايه".


مداخلة أسما شريف منير مع عمرو أديب

وأجرت أسما شريف منير، أمس، مداخلة على الهواء، مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية، وبكت مطالبة الجميع بقبول اعتذارها وأنها لم تكن تقصد الاساءة للشيخ الشعراوي مطلقا، وأوضحت أن الشيخ الشعراوي، لو كان عايش كان قبل اعتذارها وسامحها.








رأي شيخ الأزهر في الإمام محمد متولي الشعراوي

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن الشيخ محمد متولي الشعراوي أحد أبرز المجددين في تفسير كتاب الله، وكان حين يفسر القرآن كأنه يبعث الحياة في الحروف والكلمات فترتسم في عقل المستمع وقلبه صورة حية مبسطة لا يحتاج إلى مجهود كبير لفهمها واستيعابها.


نتيجة بحث الصور عن احمد الطيب والشعراوي"


وأوضح "الطيب" ذلك خلال الاحتفال  بذكرى رحيل إمام الدعاة فقال نصا " كتب الله له المحبة والقبول في قلوب المؤمنين، ولا شك أن ذلك توفيق من الله خص به هذا العالم الرباني الذي كان متفانيًا لخدمة دينه، محبًا لوطنه".

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