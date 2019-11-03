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زيدان يتجمل بعد تعادل ريال مدريد وبيتيس

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:54 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
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رفض الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الهجوم على حكم مباراة فريقه ضد ريال بيتيس رغم التعادل السلبي بينهما في الدوري الإسباني في ظل الاتهامات التى وجهت إليه بتجاهل احتساب ركلة جزاء للملكي.

 

وقال زيدان عن لمسة يد زهير فضال مدافع بيتيس: .الحكم لم يراجع غرفة تقنية الفيديو.. رأيت لمسة يد لكن يجب احترام قرار الحكم لكون الأمر يعتمد على تقييمه شخصيًا.. ما يهم هو أننا صنعنا فرصًا للتسجيل ولم نسجل وهذا كل شيء“.

 

وقال زيدان عما أثير عن مغادرة الثنائي الويلزي جاريث بيل والكولومبي جيمس رودريجيز الملعب قبل نهاية اللقا: "لا نهائيا الاثنان ساندا بقية اللاعبين وفي النهاية هو قرارهما".

 

وأضاف زيدان عن سقوط الأندية الكبرى: "أعتقد أن الأمر يتعلق بالاثنين، الفرق الكبرى تفشل والصغرى تطورت، صحيح أننا كلنا أضعنا نقاطًا لكننا في أفضل دوري في العالم وليس هناك لقاء سهل وكل جولة هناك صعوبات.. لن نسجل 5 أهداف كل لقاء، صنعنا فرصًا لكننا أضعنا التسجيل، أضعنا هدفًا للدخول للقاء لكننا في المقابل دافعنا جيدًا ويجب تقبل الأمر".

 

وتابع عن فشله في تحقيق 3 انتصارات متتالية منذ عودته لتدريب ريال مدريد: "لا نفشل فيما يفشل فيه الجميع نحن في الصدارة وكل شيء يمر بشكل جيد، سنستمر وسيكون دوري صعب حتى النهاية لأن كل الفرق أضاعت نقاطًا وليس هناك منافس سهل ويجب تقبل ذلك، يجب علينا أن نعمل أكثر لتحقيق انتصارات متتالية فلسنا سيئين".

 

 

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زيدان ريال مدريد وبيتيس ريال مدريد الدوري الاسباني

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