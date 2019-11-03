دراسة: لماذا نرغب دائما بكل ما هو ممنوع ؟



2) طاعة حكمك الخاص: لا تتوقف عن فعل شيء لأن شخصًا ما يخبرك بذلك. لا تتوقف عن القيام بذلك إلا إذا أخبرتك نفسك أنه يمكن أن يؤذيك. احتفظ دائما بأسبابك الخاصة لفعل أو عدم القيام بشيء ما.

3) البحث عن الفضاء المادي: لقد وجدت الدراسات أنه عندما يجد الناس أن مساحتهم الشخصية مقيدة، يصبحون أكثر تفاعلًا. لذلك إذا كنت تريد التحكم في تفاعلك في موقف معين، فاحصل على مكان مفتوح.

2) طاعة حكمك الخاص: لا تتوقف عن فعل شيء لأن شخصًا ما يخبرك بذلك. لا تتوقف عن القيام بذلك إلا إذا أخبرتك نفسك أنه يمكن أن يؤذيك. احتفظ دائما بأسبابك الخاصة لفعل أو عدم القيام بشيء ما.

هل تؤمن بمقولة " الممنوع مرغوب "؟ هل فكرت يوما لماذا يتصرف الناس بهذه الطريقة؟هل تعتقد أن لدينا ميل للقيام بما قيل لنا ألا نفعله؟ هل تعرف كيف تشعر عندما يتم إخبارك أنه لا يمكن أن يكون لديك علاقة مع زميل في العمل أو أنك لا تستطيع التحدث على الهاتف أثناء القيادة أو أنك ممنوع تناول نوع معين من الطعام لأنه غير صحي؟أظهرت الدراسات أن معظم الناس يعتقدون، "هذا الأمر ممنوع؟ لذا سأفعله. "• التفاعل النفسيتعتمد هذه النظرية على فكرة أن الناس يرغبون في حرية الاختيار، وإذا تمت إزالة هذه الحرية عن طريق قيود أو لوائح خارجية، فإنهم يصبحون متحمسين لاستعادتها بالتصرف بطريقة تتعارض مع القواعد.بمعنى آخر، عندما يشعر الناس بأنهم ملزمون بالتصرف وفقا لسلوك معين، فإن وجود قيود للحرية يؤدي إلى حالة عاطفية تدعى التفاعل النفسي وتشجع السلوكيات التي يمكنها استعادة هذه الحرية.في حالة ضياع حرية معينة، قد يواجه بعض الناس رغبة متزايدة في الحرية المفقودة ويرون أنها أكثر جاذبية مما كانت عليه من قبل. قد يتجهون الي السلوك الذي تم حظره لإثبات أنهم أحرار. قد يكره بعض الأشخاص أيضًا الشخص أو المؤسسة المسؤولة عن إزالة الخيار المرغوب ويكونون عدائيين تجاهه.قد يحاول الأفراد الآخرون إعادة حريتهم بطريقة أخرى. لنفترض، على سبيل المثال، أن الطبيب أخبره أنه لا يستطيع تدخين سيجارة. سيصبح ذلك الشخص صديقًا لشخص يفعل شيئًا مشابهًا مثل تدخين الماريجوانا. وهذا ما يسمى "استعادة غير مباشرة" للحرية.• أمثلة على التفاعل في الحياة اليوميةفكر في كيفية تناول بعض المرضى لما طلب منهم أطبائهم عدم تناوله حتى يشعروا بأنهم يسيطرون على حياتهم وأنهم أحرار في فعل ما يريدون.ترتبط نظرية التفاعلات أيضًا بالقضايا الاقتصادية. قد ينظر رواد الأعمال إلى الضرائب على أنها تهديد لحريتهم في تقرير كيفية تعاملهم مع أموالهم. هذا هو السبب في أن العديد من رجال الأعمال لديهم مشاعر سلبية تجاه الحكومة ومحاولة الهرب من دفع الضرائب.نرى أيضًا تفاعلًا مع المراهقين الذين قرروا تحديد تاريخ الأشخاص الذين منعهم آباؤهم من مخالطتهم.ومن المثير للاهتمام، وجدت الدراسات أن الناس يمكن أن يصبحوا متفاعلين إذا تحدثوا إلى أنفسهم بطريقة معينة. إذا أدليت بتصريح مثل "لن أكون كسولًا"، فمن المرجح أن تصبح متفاعلًا لأن هذا يبدو دكتاتوريًا. لكن إذا طرحت على نفسك سؤالًا مثل: "هل سأمارس الرياضة؟" فإن الكسل لن يبدو جذابًا للغاية في ذلك الوقت.في إحدى الدراسات، كتب بعض المشاركين "هل سأفعل" 20 مرة، بينما كتب آخرون "لن أفعل" 20 مرة. بعد ذلك، طُلب من المشاركين القيام ببعض ألعاب الكلمات. حل المشاركون الذين كتبوا " هل سأفعل " كلمات أكثر من الآخرين الذين كتبوا "لن أفعل".وذلك لأن " هل سأفعل " لا يخلق إحساسًا بالالتزام ولكنه أدى بدلًا من ذلك إلى خلق شعور بالتمتع والمثابرة وتحسين الأداء في المهمة.• الحد من التفاعل1) الخيارات: تذكر أن التفاعل يحدث بسبب شعور بالحرية المحدودة. لذلك يجب عليك دائمًا تذكير نفسك بأن لديك مجموعة من الخيارات وأنك حر في اختيار أي منها ثم تحمل العواقب. إذا طُلب منك عدم النظر إلى هاتفك أثناء القيادة، ففكر في خياراتك: يمكنك تجاهل القاعدة والمجازفة بحادث ودفع غرامة أو يمكنك الوقوف في مكان ما كلما احتجت إلى استخدام هاتفك أو يمكنك الانتظار حتى تصل إلى المكان الذي تقود إليه.