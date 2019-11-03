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شكوك حول اتفاق التجارة في قمة الآسيان بسبب مطالب الهند الجديدة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:58 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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دفع زعماء جنوب شرق آسيا، الذين يشعرون بالقلق من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، للتوصل إلى اتفاق بشأن أكبر كتلة تجارية في العالم اليوم الأحد، حيث عمل المسؤولون وراء الكواليس في محاولة لإنقاذ التقدم بعد مطالب جديدة من الهند.

وأصبحت الآمال في وضع اللمسات الأخيرة على الشراكة الاقتصادية الشاملة على مستوى آسيا (RCEP)، والتي تدعمها الصين، موضع شك في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) في بانكوك، تايلاند.

ولم يشر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة على مستوى آسيا في تصريحاته الافتتاحية في اجتماع مع قادة جنوب شرق آسيا وتحدث بدلاً من ذلك فقط عن مراجعة اتفاقية التجارة الحالية بين الآسيان والهند.

وقال "مودي": "هذا لن يساعد فقط في تقوية علاقاتنا الاقتصادية فحسب، ولكن تجارتنا ستكون أيضًا أكثر توازناً"، كما أوردت وكالة "رويترز".

ستشكل 16 دولة في الشراكة الاقتصادية الشاملة على مستوى آسيا ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي ونحو نصف سكان العالم.

لكن الهند قلقة بشأن الفيضان المحتمل للواردات الصينية. قال شخص مطلع على مفاوضات نيودلهي، إنه تم تقديم مطالب جديدة الأسبوع الماضي "يصعب تلبيتها".

وكانت دول جنوب شرق آسيا تأمل في إعلان اتفاق مؤقت على الأقل يوم الاثنين.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي، براوث تشان أوتشا، في الافتتاح الرسمي لقمة رابطة أمم جنوب شرق آسيا: "يجب أن نستمر في العمل من أجل اختتام المفاوضات بشأن برنامج التعاون الإقليمي خلال هذا العام لتحفيز النمو الاقتصادي، وكذلك التجارة والاستثمار".

وسلط الضوء على مخاطر "الاحتكاكات التجارية" و "المنافسة الاستراتيجية الجغرافية" في منطقة ساعدت فيها التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على دفع النمو إلى أبطأ مستوياته في خمس سنوات في عام 2019.

من دون الهند؟
أثارت بعض الدول إمكانية المضي قدمًا من دون الهند على تشكيل كتلة تضم أيضًا اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.

لكن وزير التجارة التايلاندي، جورين لاكساناويتيس، قال لوكالة "رويترز"، اليوم الاحد، إن الهند لم تنسحب وأن كل شيء كان جيدًا في مفاوضات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مستوى آسيا.

ميزة أخرى لدول جنوب شرق آسيا من وجود الهند في الاتفاق التجاري هو أن الصين ستكون أقل هيمنة عليها.

أثار قرار الولايات المتحدة إرسال وفد من المستوى الأدنى إلى القمم هذا العام مخاوف إقليمية من أنه لم يعد بالإمكان الاعتماد عليها كقوة موازنة لقوة الصين الإقليمية المتزايدة.

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قمة الاسيان الولايات المتحدة الهند الصين الاسيان اجتماع الاسيان

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