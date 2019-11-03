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لن تصدق.. ماذا قالت حلا شيحة عن الحجاب بعد أن خلعته؟

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:39 ص
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حلا شيحة
حلا شيحة
الفجر الفني
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أثارت الفنانة حلا شيحة، الجدل من جديد بعد تصريحها الذي خرجت به عن الحجاب، حيث أوضحت أنه ليس فرضًا في الإسلام، وليس أساس ومعيار التدين الوحيد.


وقالت "شيحة" ذلك خلال حوار مصور عبر قناة CutheCrap على اليوتيوب، مؤكدة أن هناك عادات خاطئة في التربية الدينية وهي ربط تعاليم الدين الصحيحة بالخوف من الله ودخول الجنة أو النار، والكثير منا لا يربي أطفاله على حب الله والتقرب منه، ليس طمعا في دخول الجنة أو خوفا من دخول النار.


ومن بين تصريحاتها التي أثارت الجدل، أن الحجاب ليس أساسا للدين الإسلامي، حيث قالت نصًا: "ارتديت الحجاب بعد فترة طويلة من عدم الراحة والتكيف بين حبي للتعمق للدين والصلاة والدفء الذي كنت أشعر به عند ارتدائي الحجاب أثناء الصلاة، وبين عملي كممثلة، كان سني وقتها صغيرا ولم أتمكن من الموازنة والعيش في المنتصف كما أمرنا الله".


وعن تعرضها لحملات انتقاد وهجوم من قبل جمهورها قالت: "بالتأكيد الله يحب الحجاب ولكنه ليس الأساس أو الأولوية في الدين بدليل أنه مذكور في سورة (النور) في منتصف القرآن وليس في سورة (البقرة) مثلا في بداية القرآن".


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